Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 7 Kasım Cuma günü için yaptığı tahminlere göre, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz bölgeleriyle birlikte Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kayseri, Aksaray, Çorum ve Amasya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

'Tedbirli olun' uyarısı

Hava sıcaklıklarının Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında bir miktar düşeceği, iç ve kuzeydoğu bölgelerde ise artacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişimi beklenmezken, Kırklareli kıyıları, Antalya çevresi ve Mersin’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli yağışların etkili olabileceği uyarısında bulunularak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

7 Kasım 2025 Hava durumu

MARMARA

Bursa – 21°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış

Çanakkale – 20°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış

İstanbul – 20°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış

Kırklareli – 18°C – Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak

EGE

Afyonkarahisar – 18°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış

Denizli – 22°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış

İzmir – 24°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış

Muğla – 20°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış

AKDENİZ

Adana – 30°C – Parçalı bulutlu

Antalya – 22°C – Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak

Hatay – 27°C – Parçalı bulutlu

Isparta – 19°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış

İÇ ANADOLU

Ankara – 21°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış

Eskişehir – 19°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış

Konya – 20°C – Parçalı bulutlu

Nevşehir – 22°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış

BATI KARADENİZ

Bolu – 20°C – Parçalı bulutlu

Düzce – 19°C – Parçalı bulutlu

Sinop – 20°C – Parçalı bulutlu

Zonguldak – 18°C – Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 22°C – Parçalı bulutlu

Rize – 20°C – Parçalı bulutlu

Samsun – 20°C – Parçalı bulutlu

Trabzon – 20°C – Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 17°C – Parçalı az bulutlu

Kars – 17°C – Parçalı az bulutlu

Malatya – 22°C – Parçalı az bulutlu

Van – 16°C – Parçalı az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 25°C – Az bulutlu

Gaziantep – 26°C – Az bulutlu

Mardin – 25°C – Az bulutlu

Siirt – 26°C – Az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi