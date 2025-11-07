Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 7 Kasım Cuma günü için yaptığı tahminlere göre, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz bölgeleriyle birlikte Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kayseri, Aksaray, Çorum ve Amasya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

'Tedbirli olun' uyarısı

Hava sıcaklıklarının Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında bir miktar düşeceği, iç ve kuzeydoğu bölgelerde ise artacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişimi beklenmezken, Kırklareli kıyıları, Antalya çevresi ve Mersin’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli yağışların etkili olabileceği uyarısında bulunularak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 7 Kasım 2025 Hava durumu MARMARA Bursa – 21°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış Çanakkale – 20°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış İstanbul – 20°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış Kırklareli – 18°C – Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak EGE Afyonkarahisar – 18°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış Denizli – 22°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış İzmir – 24°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış Muğla – 20°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış AKDENİZ Adana – 30°C – Parçalı bulutlu Antalya – 22°C – Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak Hatay – 27°C – Parçalı bulutlu Isparta – 19°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış İÇ ANADOLU Ankara – 21°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış Eskişehir – 19°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış Konya – 20°C – Parçalı bulutlu Nevşehir – 22°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış BATI KARADENİZ Bolu – 20°C – Parçalı bulutlu Düzce – 19°C – Parçalı bulutlu Sinop – 20°C – Parçalı bulutlu Zonguldak – 18°C – Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Amasya – 22°C – Parçalı bulutlu Rize – 20°C – Parçalı bulutlu Samsun – 20°C – Parçalı bulutlu Trabzon – 20°C – Parçalı bulutlu DOĞU ANADOLU Erzurum – 17°C – Parçalı az bulutlu Kars – 17°C – Parçalı az bulutlu Malatya – 22°C – Parçalı az bulutlu Van – 16°C – Parçalı az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Diyarbakır – 25°C – Az bulutlu Gaziantep – 26°C – Az bulutlu Mardin – 25°C – Az bulutlu Siirt – 26°C – Az bulutlu