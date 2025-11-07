Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 7 Kasım Cuma günü için yaptığı tahminlere göre, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz bölgeleriyle birlikte Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kayseri, Aksaray, Çorum ve Amasya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
'Tedbirli olun' uyarısı
Hava sıcaklıklarının Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında bir miktar düşeceği, iç ve kuzeydoğu bölgelerde ise artacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişimi beklenmezken, Kırklareli kıyıları, Antalya çevresi ve Mersin’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli yağışların etkili olabileceği uyarısında bulunularak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
7 Kasım 2025 Hava durumu
MARMARA
Bursa – 21°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış
Çanakkale – 20°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış
İstanbul – 20°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış
Kırklareli – 18°C – Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak
EGE
Afyonkarahisar – 18°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış
Denizli – 22°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış
İzmir – 24°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış
Muğla – 20°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış
AKDENİZ
Adana – 30°C – Parçalı bulutlu
Antalya – 22°C – Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak
Hatay – 27°C – Parçalı bulutlu
Isparta – 19°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış
İÇ ANADOLU
Ankara – 21°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış
Eskişehir – 19°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış
Konya – 20°C – Parçalı bulutlu
Nevşehir – 22°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış
BATI KARADENİZ
Bolu – 20°C – Parçalı bulutlu
Düzce – 19°C – Parçalı bulutlu
Sinop – 20°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak – 18°C – Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 22°C – Parçalı bulutlu
Rize – 20°C – Parçalı bulutlu
Samsun – 20°C – Parçalı bulutlu
Trabzon – 20°C – Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 17°C – Parçalı az bulutlu
Kars – 17°C – Parçalı az bulutlu
Malatya – 22°C – Parçalı az bulutlu
Van – 16°C – Parçalı az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 25°C – Az bulutlu
Gaziantep – 26°C – Az bulutlu
Mardin – 25°C – Az bulutlu
Siirt – 26°C – Az bulutlu