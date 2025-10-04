Son Mühür - "HGS borcunuz veya teslim alınmamış kargonuz var" şeklinde SMS göndererek dolandırıcılık yapan 12 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “PTT” ve “HGS” isimlerini kullanarak sahte internet siteleri kuran ve yanıltıcı SMS’lerle dolandırıcılık yapan 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya’nın NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli olarak İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari’de “bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

900 Milyon liralık hesap hareketi

Şüphelilerin banka hesaplarındaki toplam para hareketinin 900 milyon liraya ulaştığı tespit edildi. "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında, şüphelilere ait 200 banka hesabı ve 30 kripto varlık hesabına el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 10’u tutuklanırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.