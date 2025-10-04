Son Mühür- DEM Parti’den yapılan açıklamaya göre, parti heyeti 3 Ekim 2025 tarihinde İmralı Cezaevi’nde tutuklu terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret etti. Görüşmenin yaklaşık üç buçuk saat sürdüğü belirtildi. Açıklamada, Öcalan’ın sağlıklı, moralli ve özgüvenli olduğu kaydedildi.

Barış Süreci değerlendirmesi

PKK lideri Öcalan, bir yıl önce başlayan Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ni değerlendirerek, çatışmasızlığın ülke genelinde sağlandığını ve önemli tehlikelerin önüne geçildiğini belirtti. Sürece katkı sağlayan tüm tarafların büyük ve onurlu bir emeğe sahip olduğunu ifade etti.

Müzakereci demokrasi burgusu

DEM Parti açıklamasında, terörist Öcalan’ın “Uygarlığın üç yüzyıl boyunca yaşadığı yıkıcı çatışmalar ve dünya savaşlarındaki kayıpların ardından ortaya çıkan çözüm modellerinden biri müzakereci demokrasidir” ifadelerine yer verildi. Öcalan, demokratik müzakerenin hem siyasi hem de toplumsal ilişkilerde temel bir yöntem olarak benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Hukuksal gerekliliklerin önemi

Öcalan, 27 Şubat açıklamasında dile getirdikleri sürecin siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı olduğu görüşünün geçerliliğini koruduğunu belirtti. Gelinen aşamada hukuki gerekliliklerin doğru ve bütüncül bir yaklaşımla belirlenip uygulanmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

“Yeni yüzyılın yemeli barış ve demokrasi olmalı”

Görüşmenin sonunda Öcalan, Cumhuriyet’in yeni yüzyılının barış ve demokrasi hukuku temeli üzerine inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.