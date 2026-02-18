Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya ziyaretinin ardından Türkiye’ye dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Afrika politikası, “Terörsüz Türkiye” süreci, İran ile ABD arasındaki gerilim, Gazze’deki gelişmeler, Avrupa güvenliği, yeni anayasa çalışmaları ve iç siyasete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Etiyopya ziyareti ve ekonomik iş birliği

Erdoğan, yaklaşık 11 yıl aradan sonra Etiyopya’yı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek görüşmelerde ticaret, yatırımlar, savunma sanayii, enerji ve ulaşım başlıklarının ele alındığını söyledi. Türkiye ile Etiyopya arasında 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımların değerlendirildiğini ifade eden Erdoğan, ekonomi ve enerji alanlarında çeşitli anlaşmaların imzalandığını kaydetti.

“Afrika politikamız eşit ortaklık temelinde”

Türkiye’nin Afrika’da barış ve istikrara katkı sunma kapasitesine ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, Türkiye’nin tarih boyunca sömürgeci bir yaklaşım benimsemediğini, Afrika ülkeleriyle ilişkilerin karşılıklı saygı ve eşit ortaklık temelinde yürütüldüğünü dile getirdi.

Türkiye’nin Afrika’daki diplomatik varlığının arttığını belirten Erdoğan, kıtadaki büyükelçilik sayısının 44’e yükseldiğini, Afrika ülkeleriyle ticaret hacminin ve Türk yatırımlarının büyüdüğünü söyledi. Türk üniversitelerinde Afrika’dan on binlerce öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye mezunlarının çeşitli ülkelerde farklı alanlarda görev aldığını aktardı.

“Terörsüz Türkiye hedefinde kararlı adımlar”

Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda sürecin dikkatli ve kararlı şekilde sürdüğünü belirterek Suriye’de yaşanan gelişmelerin bu hedefi desteklediğini ifade etti. Suriye yönetimi ile SDG arasında varılan uzlaşmanın olumlu bir gelişme olduğunu belirten Erdoğan, sürecin hukuki ve toplumsal boyutlarının da takip edildiğini söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ülkede süreci kararlı şekilde yürüttüğünü ifade eden Erdoğan, terör sorununun kalıcı biçimde gündemden çıkarılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

İran–ABD gerilimi: “Diplomasi kapısı açık”

İran ile ABD arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmesinde Erdoğan, sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduklarını belirtti. Her iki ülke ile temasların sürdüğünü kaydeden Erdoğan, İran’a yönelik olası bir askeri müdahalenin bölgeyi daha büyük belirsizliğe sürükleyeceğini ifade etti.

Türkiye’nin çatışmaları körükleyen değil, barışa zemin hazırlayan bir politika izlediğini vurgulayan Erdoğan, diplomasi kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çekti.

Gazze toplantısına Türkiye katılacak

Gazze’de kalıcı ateşkes ve barış hedefiyle oluşturulan Barış Kurulu’na Türkiye’nin davet edildiğini açıklayan Erdoğan, toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılacağını bildirdi.

Gazze’de yaşananların insanlık için bir vicdan sınavı olduğunu belirten Erdoğan, kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve iki devletli çözümün güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa güvenliği ve Türkiye’nin rolü

Avrupa’nın güvenlik mimarisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği savunma ve güvenlik mekanizmalarına dahil edilmesi gerektiğini ifade etti. Türk ordusunun NATO içindeki konumuna dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin dışlandığı bir güvenlik mimarisinin yeterli olmayacağını dile getirdi.

Yeni anayasa çalışmaları: “Henüz takvim yok”

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin soruya yanıt veren Erdoğan, hazırlıkların sürdüğünü ancak henüz belirlenmiş bir takvim bulunmadığını söyledi.

Ana muhalefete eleştiriler

İç siyasete ilişkin değerlendirmelerinde Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasi tutumunu eleştirdi. Erdoğan, ana muhalefet partisinin siyasi yaklaşımının Türkiye siyaseti açısından sorunlu olduğunu savundu.

Nüfus ve aile yapısı vurgusu

Türkiye’de nüfus artış hızındaki düşüşe de değinen Erdoğan, aile yapısının korunmasının stratejik önemde olduğunu belirtti. Nüfus artışının teşvik edilmesine yönelik politikaların sürdürüleceğini ifade eden Erdoğan, aileyi güçlendirmeye yönelik yeni adımların atılacağını kaydetti.