Son Mühür - Ramazan ayının başlangıcını tespit etmek amacıyla pek çok ülkede hilal gözlemleri gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerin ardından bazı ülkeler çarşamba gününü, bazıları ise perşembe gününü ramazanın ilk günü olarak ilan etti.
Çarşamba gününe çekildi
Suudi Arabistanlı yetkililer, Temir bölgesinde ramazan hilalinin gözlemlendiğini açıkladı. Bu tespitin ardından Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, 18 Şubat 2026 Çarşamba gününü ramazanın ilk günü olarak ilan etti. Suudi Arabistan’ın yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Filistin, Irak, Bahreyn, Kuveyt ve Lübnan da çarşamba günü oruca başlayacaklarını duyurdu.
Diyanet'ten açıklama
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, ramazan ayının başlangıç tarihini 19 Şubat Perşembe olarak açıkladı. Buna göre Türkiye’de Müslümanlar, 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece ilk sahura kalkacak ve ilk oruçlarını perşembe günü tutacak. İran’da da benzer yönde bir karar alınırken, İran Dini Lideri Ali Hamaney’in ofisi hilalin çarşamba günü bilimsel verilere göre görülemeyeceğini belirterek ramazanın perşembe günü başlayacağını duyurdu. Türkiye ve İran’ın yanı sıra Umman, Endonezya, Malezya, Singapur, Avustralya, Japonya ve Brunei de perşembe gününü ramazanın ilk günü olarak ilan etti.
Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 (1447) yılı Ramazan ayı hilalinin 18 Şubat 2026 Çarşamba günü ilk kez Büyük Okyanus çevresinden itibaren gözlemlenebilir olacağını duyurdu. Kurul, hilalin Türkiye saatiyle 06.42’de görülebilir hale geleceğini belirtirken, yapılan hesaplamalara dayanarak 19 Şubat 2026 Perşembe gününü ramazanın ilk günü olarak ilan etti.
Neden böyle bir farklılık yaşandı?
Ramazan ayı, hicri takvime göre belirlendiği için başlangıç tarihi ayın hareketlerine bağlı olarak tespit ediliyor. Bu nedenle her yıl miladi takvimde farklı günlere denk geliyor. İslam hukukunda yeni ayın başlangıcını belirleme konusunda ise iki ayrı yöntem öne çıkıyor: Bazı ülkeler hilalin çıplak gözle görülmesini esas alırken, bazıları astronomik hesaplamaları dikkate alıyor. Bu yöntem farklılığı da zaman zaman ramazanın başlangıç gününde görüş ayrılıklarına neden olabiliyor.