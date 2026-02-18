Suudi Arabistanlı yetkililer, Temir bölgesinde ramazan hilalinin gözlemlendiğini açıkladı. Bu tespitin ardından Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, 18 Şubat 2026 Çarşamba gününü ramazanın ilk günü olarak ilan etti. Suudi Arabistan’ın yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Filistin, Irak, Bahreyn, Kuveyt ve Lübnan da çarşamba günü oruca başlayacaklarını duyurdu.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, ramazan ayının başlangıç tarihini 19 Şubat Perşembe olarak açıkladı. Buna göre Türkiye’de Müslümanlar, 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece ilk sahura kalkacak ve ilk oruçlarını perşembe günü tutacak. İran’da da benzer yönde bir karar alınırken, İran Dini Lideri Ali Hamaney’in ofisi hilalin çarşamba günü bilimsel verilere göre görülemeyeceğini belirterek ramazanın perşembe günü başlayacağını duyurdu. Türkiye ve İran’ın yanı sıra Umman, Endonezya, Malezya, Singapur, Avustralya, Japonya ve Brunei de perşembe gününü ramazanın ilk günü olarak ilan etti.