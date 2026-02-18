Son Mühür - Siyaset gündeminde son dönemde öne çıkan başlıklardan biri de muhalefet partileri arasında konuşulan olası ittifak arayışları oldu. Gelecek Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti arasında kurulabilecek iş birliği ihtimali, kulislerde tartışılmaya devam ediyor.

Erbakan hangi partileri saydı?

Fatih Erbakan, NOW TV ekranlarında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. DEVA, Gelecek, Saadet ve Yeniden Refah Partisi’nin ortak bir listeyle seçime girebileceğini ifade eden Erbakan, şu açıklamayı yaptı:

"Daha güçlü bir sinerji oluşması bakımından İYİ Parti'nin burada yer almasına sıcak bakarız. İYİ Parti'nin son dönemde ciddi bir oy oranı var, toparlanan bir çizgisi var. Resmiyete bürünmesi seçime yakın dönemde olacak"

Davutoğlu ne demişti?

Ahmet Davutoğlu da geçtiğimiz günlerde TBMM’de gazetecilerle bir araya geldiği sohbet sırasında Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti ve Anahtar Parti’yi işaret ederek şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

"Ümit ederiz ki kısa sürede ittifak görüşmeleri tamamlanır. Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var"

Müsavat Dervişoğlu ise daha önce yaptığı açıklamada İYİ Parti’nin dar bir siyasi alana hapsedilmek istendiğini ifade ederek, “Herkesle yan yana gelebiliriz. Ama ihanet hariç” sözleriyle dikkat çekmişti.