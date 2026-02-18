Son Mühür - Tütün ürünlerinde son dönemde yaşanan fiyat artışları sürüyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, Japan Tobacco International (JTI) grubunun dün gerçekleştirdiği zammın ardından bugün de Philip Morris International bünyesindeki ürünlerin fiyatları güncellendi. Philip Morris A.Ş. tarafından yayımlanan yeni listeye göre zamlı fiyatlar, 18 Şubat 2026 itibarıyla raflara yansımaya başladı. Artışlarda döviz kurlarındaki hareketlilik ile üretim maliyetlerindeki yükselişin belirleyici olduğu ifade ediliyor.
Sigara zammı sonrası fiyatlar
-
Parliament Night Blue Pack (Uzun) ve Parliament Aqua Blue Slims: 115 TL
-
Parliament Night Blue, Aqua Blue ve Reserve çeşitleri: 110 TL
-
Marlboro Red Long, Marlboro Red ve Marlboro Touch serileri: 110 TL
-
Marlboro Edge: 108 TL
-
Marlboro Edge Slims ile Edge Blue/Sky çeşitleri: 105 TL
-
Muratti ve Muratti Blu: 107 TL
-
Lark, Chesterfield ve L&M: 105 TL
-
Marlboro Roll 50 sarmalık kıyılmış tütün: 140 TL