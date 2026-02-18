Son Mühür - Tütün ürünlerinde son dönemde yaşanan fiyat artışları sürüyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, Japan Tobacco International (JTI) grubunun dün gerçekleştirdiği zammın ardından bugün de Philip Morris International bünyesindeki ürünlerin fiyatları güncellendi. Philip Morris A.Ş. tarafından yayımlanan yeni listeye göre zamlı fiyatlar, 18 Şubat 2026 itibarıyla raflara yansımaya başladı. Artışlarda döviz kurlarındaki hareketlilik ile üretim maliyetlerindeki yükselişin belirleyici olduğu ifade ediliyor.

Sigara zammı sonrası fiyatlar

Parliament Night Blue Pack (Uzun) ve Parliament Aqua Blue Slims: 115 TL

Parliament Night Blue, Aqua Blue ve Reserve çeşitleri: 110 TL

Marlboro Red Long, Marlboro Red ve Marlboro Touch serileri: 110 TL

Marlboro Edge: 108 TL

Marlboro Edge Slims ile Edge Blue/Sky çeşitleri: 105 TL

Muratti ve Muratti Blu: 107 TL

Lark, Chesterfield ve L&M: 105 TL

Marlboro Roll 50 sarmalık kıyılmış tütün: 140 TL