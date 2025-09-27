Son Mühür- Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı sonrası galip devletler eliyle kurulan düzenin işlevini ve itibarını yitirdiğini belirterek, küresel barış ve güvenliğin yerini istikrarsızlıklara bıraktığını vurguladı. Su ve iklim krizlerinden ticaret savaşlarına kadar birçok alanda ciddi meydan okumalarla karşı karşıya kalındığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

“Evrensel değerler rafa kalkmış, uluslararası sistem felce uğramıştır. İnsan hakları ve insanlık onuru yara almış, merhamet duygusu sessize alınmıştır. Çok büyük bir sistem krizi vardır.”

“Türkiye, bölgesinde istikrar abidesidir”

Türkiye’nin coğrafyasında yaşanan tüm sorunlara rağmen istikrar adası olduğunu belirten Erdoğan, tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumlara sırtlarını dönmeyeceklerini dile getirdi:

“Bu millet tarihin hiçbir döneminde ‘bana ne’ dememiştir. Yardım çağrılarını yanıtsız bırakmamış, imdat diyenin elinden tutmuştur. Gazze, Yemen ve Suriye sokaklarında yere düşen her can bizim canımızdan can koparıyor.”

“Gazze’de soykırım devam ediyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de yaşananların modern çağın en büyük insanlık trajedilerinden biri olduğunu ifade etti. Gazze’de iki yıldır sivillere yönelik saldırıların sürdüğünü belirten Erdoğan, açlığın bir “kitle imha silahı” olarak kullanıldığını söyledi.

“Gazze’de tam 2 yıldır dünyanın gözü önünde utanç verici bir soykırım yaşanıyor. Sivillerin üzerine bomba yağdırıyor, açlığı pervasızca kullanıyorlar.”

“Boş koltuklara konuştu”

Erdoğan, Netanyahu’nun BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasına da değinerek sert ifadeler kullandı:

“Netanyahu denen katil, BMGK’da salondaki boş koltuklara seslenmek zorunda kaldı. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Soykırım şebekesinin başı, yalanlarını ve tehditlerini dinleyecek kimse bulamadı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’ye insani yardım götüren Sumud Filosuna da selam gönderdi:

“Gönüllüler Gazze’ye yardım götürüyor. Unutmayın, zalimlerin bir hesabı varsa, Allah’ın da bir hesabı vardır. O hesap galip gelecektir.”

“Türkiye, herkesin güven duyduğu bir ortaktır”

Konuşmasının sonunda Türkiye’nin barış ve huzur için çaba gösteren her kesimle iş birliği yapabileceğini vurgulayan Erdoğan, ülkenin bölgesel ve küresel sorunların çözümünde güvenilir bir aktör olduğunu söyledi.