Fulya Mahallesi'ndeki lüks bir sitede ikamet eden Toykar'ın cansız bedeni oğlunun çabaları sonucunda ortaya çıktı. Güvenlik kameralarının binadan çıkış yapmadığını gösterdiği iş insanının, yatak odasından doğrudan açılan yangın merdiveni kapısının arkasında bulunması birçok soru işaretini beraberinde getirdi.

Olay nasıl ortaya çıktı

Yaklaşık bir yıl önce Aydın'dan İstanbul'a taşınan Musa Toykar'dan uzun süre haber alamayan oğlu Mustafa Kerem Toykar (23), iki gün önce İstanbul'a geldi. Eve girdiğinde babasını bulamayan genç, durumu site güvenliğine bildirdi. Güvenlik görevlileri kamera kayıtlarını incelediğinde Toykar'ın binadan çıkış yapmadığı tespit edildi. Ancak yapılan aramalara rağmen iş insanına ulaşılamadı.

Evde beklemeye devam eden oğul Toykar, babasının dönmemesi üzerine yeniden güvenlik görevlileriyle temasa geçti. Dairenin yatak odasından erişim sağlanan ortak yangın merdiveni kontrol edildiğinde, Musa Toykar yüzüstü yatar vaziyette hareketsiz halde bulundu.

İlk inceleme bulguları ne söylüyor

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Toykar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk incelemelerde dikkat çeken detay, iş insanının üzerinde sadece pijamasının bulunması ve ayakkabısız olması oldu. Bu durum, olayın gece saatlerinde ya da ani bir gelişme sonucu yaşanmış olabileceğini düşündürdü.

Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri, yangın merdiveninde ve yatak odası çıkışında geniş çaplı çalışma yaptı. İlk bulgulara göre herhangi bir boğuşma ya da darp izine rastlanmadı. Musa Toykar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Toykar'ın kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında yapılan GBT sorgulamasında dikkat çekici bir bilgiye ulaşıldı. Musa Toykar'ın "dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri, bu detayın olayla bir bağlantısı olup olmadığını araştırıyor. Cezanın infaz durumuna ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Soruşturmada son durum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı "şüpheli ölüm" kapsamında soruşturmaya aldı. Güvenlik kameralarının geçmiş kayıtları detaylı şekilde incelenirken, Toykar'ın son günlerde kimlerle görüştüğü ve telefon kayıtları da dosyaya eklendi. Ölümün doğal nedenlerle mi, intihar mı yoksa dış müdahale sonucu mu gerçekleştiği otopsi raporuyla netlik kazanacak.

Musa Toykar kimdir

Musa Toykar, 47 yaşında bir iş insanıydı. Aslen Aydın'ın Nazilli ilçesinden olan Toykar, yaklaşık bir yıl önce iş hayatı nedeniyle İstanbul'a taşınmıştı. Şişli Fulya Mahallesi'ndeki lüks bir sitede tek başına yaşayan Toykar'ın özel sektördeki faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi bulunmuyor. Geride 23 yaşındaki oğlu Mustafa Kerem Toykar'ı bıraktı.