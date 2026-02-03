Son Mühür- Türkiye genelinde etkili olan dondurucu soğuklar yerini hızlı bir sıcaklık artışına bırakıyor. Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında belirgin bir yükseliş beklenirken, özellikle İstanbul’da termometreler kısa sürede çift haneli artış gösterecek.

Soğuk hava dalgası etkisini yitiriyor

Sabah saatlerinde düşük seyreden hava sıcaklıklarının gün içerisinde kademeli olarak artacağı tahmin ediliyor. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar yaklaşık 10 derece yükselecek.

İstanbul’da hava haritası değişti

Kar ihtimalinin konuşulduğu İstanbul’da hava koşulları yön değiştirdi. Kentte bugün 8 derece civarında ölçülen sıcaklığın, hafta sonuna kadar 17 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Böylece megakentte daha ılıman bir hava hakim olacak.

Uzmanlardan haftalık değerlendirme

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerin sakin geçeceğini belirtti. Şen, yarından itibaren sıcaklıkların artacağını ifade ederek, hafta sonuna kadar İzmir’de 22, Ankara’da ise 17 dereceye ulaşılacağını bildirdi.

Yağış batıda, kar doğuda

Şen’in değerlendirmesine göre, çarşamba günü Türkiye’nin büyük bölümünde güneşli bir hava bekleniyor. Perşembeden itibaren batı bölgelerde sel ve su baskını riski oluşturmayan yağışlar görülecek. Doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkisini sürdürecek.