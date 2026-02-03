Son Mühür- Türkiye'de çözüm sürecini bir kez daha başlatan isim olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir kez daha ses getirecek sözleriyle dikkati çekti.

Geçtiğimiz günlerde Abdullah Öcalan’ın Şanlıurfa’da özel olarak dokuttuğu kilimi hediye ettiği Bahçeli,

''Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir.” ifadelerine yer vermişti.



Bahçeli'nin sözleri uzay boşluğunda...



Bahçeli'nin sözlerini değerlendiren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim görevlisi Prof. Dr. Burak Bilgehan Özpek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlere vereceği tepkinin öneminde dikkat çekti.



''Bahçeli'nin sözleri uzay boşluğunda savruluyor'' diyen Prof. Özpek,

''Öcalan, ona atfettiği rolü oynayamadı. Türkiye'de eylem yapamayan PKK'yı Türkiye'den dışarı çıkarmanın ya da Şam'ın askeri baskısıyla masaya oturmak zorunda kalan SDG'yi sanki Öcalan'ın telkinleriyle bu noktaya gelmiş gibi göstermenin Erdoğan nezdinde bir karşılığı yok.

Erdoğan bu sözleri muhatap almadığı her gün Bahçeli'nin özgül ağırlığı giderek azalacaktır'' hatırlatmasında bulundu.