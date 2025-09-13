Son Mühür- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ardından CHP’den AK Parti’ye geçen ikinci “Özlem” vakası Beykoz’dan geldi. Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, resmi olarak AK Parti’ye katıldı.

Erdoğan’dan katılım açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı’nda Gürzel’in partilerine katılımını değerlendirdi. Erdoğan, “24 yıldır bir umutla AK Parti’nin yorulmasını bekleyenler oldu. Her defasında kendileri yoruldu, kendileri oyun dışı kaldı.

Bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz. 9 yeni isim partimize katıldı. İstanbul’un üzerine adeta karabasan gibi çöken hizmetsizlik bulutlarının kalkması için çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Gürzel’in ilk mesajı: “Artık yeni ailem”

Parti rozetini Erdoğan’dan alan Gürzel, yaptığı kısa konuşmada, “Artık yeni ailem, beni kucakladığınız için çok teşekkür ederim” dedi. Gürzel, Beykoz’a yönelik hizmetleri de Cumhurbaşkanı’nın desteğiyle hayata geçireceklerini belirterek, “Bundan sonra hizmette inşallah sınırımız olmayacak. Beykozlu ailem de bunu bekliyor” ifadelerini kullandı.

9 yeni isim AK Parti’ye katıldı

Program kapsamında Gürzel’in yanı sıra toplam 9 yeni üyenin AK Parti’ye katılımı gerçekleşti. Erdoğan, partilerine katılan tüm isimlere yönelik memnuniyetini dile getirdi.