Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritası niteliğinde olan 2026-2028 Orta Vadeli Programı (OVP) açıklandı. Program kapsamında e-Devlet Kapısı başta olmak üzere kamu hizmetlerinde köklü değişiklikler planlandı. Elektronik tebligat, ortak ödeme ve kimlik doğrulama hizmetleriyle vatandaşların işlemleri hızlanacak. Ayrıca yerli yapay zekâ modelleri ve süper bilgisayar yatırımları da desteklenecek.

OVP’de e-Devlet Kapısı’nın geliştirilmesine öncelik verildi. “e-Tebligat Bütünleşik Hizmeti”nin devreye alınacağı, ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamalarının tasarlanacağı açıklandı. Kamu ortak bildirim sistemi kurulacak ve vatandaşlar tebligatlarını doğrudan e-Devlet üzerinden takip edebilecek.

KOBİ’lerin dijital dönüşümü desteklenecek

Program, özel sektörün dijital dönüşümüne de odaklandı. KOBİ’lerin dijital kabiliyet ve kapasitelerinin artırılması hedeflendi.

Bu süreçte açık kaynak kodlu yazılımlar, bulut tabanlı teknolojiler ve modüler çözümler ön plana çıkacak. Firmaların verimlilik, maliyet azaltımı ve kalite artışı için dijital dönüşüm yatırımları desteklenecek.

5G ve fiber altyapı yaygınlaştırılacak

Ülke genelinde 5G hizmetlerinin sunulacağı belirtildi. Fiber altyapının geliştirilmesiyle yüksek hızlı internetin daha geniş kesimlere ulaştırılması planlandı.

Yapay zekâ alanında araştırma merkezlerinin ve tematik kümelenmelerin artırılması öngörüldü. TRUBA süper bilgisayarının kapasitesinin yükseltilmesi ve araştırmacıların erişiminin kolaylaştırılması hedeflendi.

Ayrıca Türkçenin analizi için algoritmalar geliştirilecek ve Türkçe Büyük Dil Modeli Projesi hayata geçirilecek.

Ulusal veri stratejisi hazırlanacak

OVP’de veri ekonomisine geçişe de ayrı bir bölüm ayrıldı. Ulusal Veri Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlanacağı, veri mahremiyetini ve güvenliğini gözeten bir yönetişim çerçevesinin oluşturulacağı ifade edildi.

Kamu bulut bilişim stratejisiyle kamu kurumlarının altyapılarının daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirileceği açıklandı.

Dijital devlet stratejisi uygulanacak

Kamuda dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla “Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanacak. Blokzincir tabanlı yeni nesil kimlik yönetim altyapısı oluşturulacak.

Eğitimde ise dijital dönüşüme uygun müfredat düzenlemeleri yapılacak ve süreç odaklı ölçme değerlendirme sistemi kurulacak.