Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E., işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma genişliyor. “İstanbul Senin” ve “İBB Hanem” uygulamalarına ilişkin operasyonlarda bugün yeni gözaltılar yapıldı. Toplam gözaltı sayısı 21’e ulaşırken, tutuklu sayısı 10 oldu.

Soruşturmanın merkezinde iki uygulama var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Ekim’de yaptığı açıklamada soruşturmanın odağında İBB’nin dijital projeleri olan “İstanbul Senin” ve “İBB Hanem” uygulamalarının bulunduğunu duyurmuştu.

Savcılık, bu sistemler üzerinden kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği iddiasını gündeme getirmişti.

Aynı açıklamada, Vergi Usul Kanunu’na aykırılık iddiası da dosyaya eklenmiş, bazı şüphelilerin ise “Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak” suçlamasıyla incelendiği belirtilmişti.

İlk operasyonda 15 gözaltı, 6 tutuklama

Soruşturma kapsamında 24 Ekim’de yapılan ilk operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında şu suçlamalar yöneltildi:

“Kişisel verileri hukuka aykırı elde etmek”

“Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”

“Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak”

İfade işlemlerinin ardından 6 kişi tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

30 Ekim’de ikinci operasyon 4 tutuklama, 1 adli kontrol

Soruşturma 30 Ekim’de yeni bir operasyonla genişledi. Bu kapsamda 5 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında İBB’nin çeşitli birimlerinde görev yapan personeller bulunuyordu:

Ulaş Yılmaz – İBB Dijital Medya Koordinatörü

İsmet Korkmaz – Akıllı Şehirler Müdürlüğü personeli

Yusuf Utku Şahin – Akıllı Şehirler Müdürlüğü personeli

Baran Gönül – Akıllı Şehirler Müdürlüğü personeli

Bu kişiler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gözaltılar 21’e, tutuklamalar 10’a yükseldi

Bugün gerçekleştirilen üçüncü operasyonla birlikte soruşturmada gözaltı sayısı 21’e ulaştı. Soruşturma dosyasında tutuklu sayısı ise 10 oldu.