Mehmet Fatih Saraç, son günlerde yasa dışı bahis iddialarıyla gündemde olan isimler arasında yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kasımpaşaspor'un eski başkanı Fatih Saraç hakkında da gözaltı kararı çıktı. Bu gelişme, hem spor camiasında hem de iş dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Yasa dışı bahis ve şike operasyonuna dair detaylarda, özellikle hakemlerin ve kulüp yöneticilerinin organizasyonla bağlantısı inceleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 12 şehirde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla toplamda 21 kişi gözaltına alındı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim 2025'te yaptığı açıklamada 371 hakemin bahis hesabı bulunduğunu, 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını belirtti. Bu sürecin ardından başlatılan operasyonda, hem hakemler hem de bazı kulüp başkanları ve yöneticiler sorgulandı.

Mehmet Fatih Saraç'ın İş Hayatındaki Yeri

Fatih Saraç, iş dünyasında ve medya sektöründe uzun yıllardır tanınan bir isim. 1960 yılında İstanbul'da doğdu ve eğitimini Mekke'deki Umm al-Qura Üniversitesi'nde tamamladı. Babası ünlü hadis alimi Emin Saraç, kardeşi ise eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç. Saraç’ın, Türkiye'nin önde gelen perakende markalarından BİM ve A101'in kurucu ortakları arasında yer aldığı biliniyor. 2012 yılında UCZ Mağazacılık A.Ş.’yi kurarak sektördeki yatırımlarını genişletti. Medya alanında Ciner Holding bünyesinde üst düzey görevler üstlendi ve televizyon dünyasında yöneticilik yaptı. Özellikle Habertürk televizyonunun yönetiminde etkin rol aldı.

Bahis Soruşturmasının Ayrıntıları

Operasyon kapsamında adları gündeme gelen futbol kulübü yöneticileri arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve eski Kasımpaşaspor başkanı Fatih Saraç da bulunuyor. Soruşturma, yasa dışı bahis, görevi kötüye kullanma ve müsabaka sonucunu etkileme suçlamalarını içeriyor. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde şike iddiaları da ayrıca değerlendiriliyor. Gözaltı işlemleri sonrası adli süreç devam ediyor ve Saraç, soruşturmanın önemli figürlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Mehmet Fatih Saraç kimdir?

Fatih Saraç, 16 Temmuz 1960 tarihinde İstanbul’da doğdu. İş dünyasında ve futbol yönetiminde etkin bir kariyere sahip. Mekke Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra perakende, medya ve spor alanlarında yatırımlar yaptı. Kasımpaşaspor Kulübü’nde başkanlık ve yöneticilik görevleri üstlendi. Aynı zamanda kamuoyunda “Alo Fatih” lakabıyla tanınıyor. Bu lakabın kökeni, geçmişte medyada yer alan bazı ses kayıtlarına ve Saraç'ın medya yönetimindeki etkisine dayanıyor.

Saraç’ın ailesi, özellikle babası ve kardeşi itibarıyla Türkiye’de dini, akademik ve siyaset alanında bilinen isimlerden oluşuyor. Habertürk televizyonunda ortaya çıkan ses kayıtları, Saraç’ın adıyla özdeşleşen “Alo Fatih” tabirini gündeme taşıdı. Uzun yıllardır medya ve iş dünyasında faaliyet gösteriyor.