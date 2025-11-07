Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla dün gözaltına alınan O.G.E.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılık, şüpheliyi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Hakimlik, yapılan değerlendirme sonucu O.G.E. hakkında tutuklama kararı verdi.

Soruşturma nasıl başlamıştı?

İBB’ye yönelik 24 Ekim’den bu yana devam eden soruşturma, “İstanbul Senin” ve “İBB Hanem” uygulamaları üzerinden kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği iddialarıyla yürütülüyor.

Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda CHP’li ismin tutuklandığı süreçte gözaltı ve tutuklama kararları art arda gelmeye devam ediyor.

Gözaltı ve tutuklama sayıları arttı

Bugüne kadar yürütülen operasyonlarda gözaltı sayısı 21’e, tutuklu sayısı ise 10’a yükseldi. Son olarak O.G.E.’nin tutuklanmasıyla birlikte soruşturmanın kapsamı daha da genişledi.

24 ekim operasyonunun ayrıntıları

Savcılık, 24 Ekim’deki ilk açıklamasında 15 kişinin şu suçlamalarla gözaltına alındığını duyurmuştu:

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek,

Vergi Usul Kanunu’na muhalefet,

“Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak” ,

Gözaltına alınan 15 kişiden 6’sı tutuklanmış, 9’u ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

30 ekim’de ikinci dalga operasyon yapıldı

Soruşturmanın ikinci aşaması olan 30 Ekim operasyonunda 5 kişi daha gözaltına alındı. Bu operasyonda:

İBB Dijital Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz, Akıllı Şehirler Müdürlüğü personelleri İsmet Korkmaz, Yusuf Utku Şahin, Baran Gönül tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.