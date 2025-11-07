Balıkesir'in Sındrgı ilçesi merkez üssü olan depremlerin yankıları sürmeye devam ederken, diğer illerden de deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bir deprem haberi de Hatay'dan geldi. Hatay'ın Defne ilçesinde bir deprem gerçekleşti.

3.9 büyüklüğünde deprem!

Merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son dakika verilerini aktardı. Saat 15.35 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 3.9 olarak açıklandı. Depremin meydana geldiği derinlik ise 13.22 KM olarak açıklandı. Bazı vatandaşlar depremi hissettiklerini bildirirken, sarsıntı vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.

İşte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan veriler: