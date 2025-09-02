Son Mühür- İstanbul’da 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İl Kongresi’ne ilişkin açılan davada mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak, kongre sürecini durdurma kararı verdi. Karar kapsamında 196 delegenin tedbiren uzaklaştırılmasına hükmedildi.

Özgür Çelik’ten ilk açıklama

Karar sonrası açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sürece dair kendilerine henüz resmi bir tebliğ ulaşmadığını belirtti: “Elimize resmi bir belge ulaşmadı, sosyal medyada bazı paylaşımlar var. Sürecin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Az önce Sayın Özgür Özel ile görüştük ve kendilerine bize herhangi bir tebliğ yapılmadığını ilettik” dedi.

Geçici yönetim görevlendirildi

Mahkeme, İstanbul İl Başkanlığı görevine geçici olarak Gürsel Tekin’i atadı. Tekin’in yönetim kadrosunda Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap yer alacak. Bu isimler, tedbir kararı süresince il teşkilatının yönetim yetkilerini kullanacak.

Kongre ve delegelerle ilgili kararlar

Mahkeme, CHP’nin İstanbul’daki ilçe ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verirken, kongrede seçilen kurultay delegelerinin görevden alınması talebini reddetti. Ayrıca 38. Olağan İl Kongresi’nde alınan kararların geçici olarak durdurulması yönündeki talep de uygun bulunmadı.

Kararın uygulanacağı kurumlar

İhtiyati tedbir kararının taraflara ve geçici olarak atanan yönetim üyelerine tebliğ edilmesi öngörülüyor. Karar, İstanbul İl Seçim Kurulu, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu ve İstanbul Valiliği’ne de gönderilecek.

Hukuki süreç sürüyor

Mahkeme, ara karara karşı taraflara itiraz hakkı tanıdı. Kabul edilen bölümler için HMK 394. madde, reddedilen bölümler için ise HMK 391. madde uyarınca istinaf yoluna başvurulabilecek.

CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplanacak

CHP İstanbul İl Teşkilatı’nda yaşanan görevden alma gelişmelerinin ardından Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), olağanüstü toplantı düzenleyecek. Toplantı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 17.00’de CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek.