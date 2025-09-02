Son Mühür- 8 Ekim 2023’te İstanbul’da yapılan kongreye ilişkin açılan davada mahkeme, mevcut yönetimle birlikte Özgür Çelik’in görevden alınmasına hükmetti.

Karar kapsamında 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve yürütülmekte olan kongre sürecinin de durdurulmasına karar verildi.

"Bize yapılmış bir tebliğ yok"

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ilk açıklaması şu şekilde: "Henüz bize yapılmış bir tebliğ yok. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz.

Sadece sosyal medya üzerinden paylaşılan birtakım belgeler var. Şu anda biz de konu ile ilgili ne anlamaya çalıştığımız bir sürecin içindeyiz.

Az önce Sayın Özgür Özel de telefon açtı. Biz de bize yapılmış bir tebliğ olmadığını kendilerine söyledik. Elimize ulaşmış bir belge yok."

İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin görevlendirildi

İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin görevlendirilirken, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap yönetim kadrosuna dahil edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Örgütü’nde kongre sürecine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, 39. Olağan Kurultay takvimi kapsamında yalnızca İstanbul’da yapılacak ilçe ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verdi.

İl Başkanı ve yönetim görevden alındı

8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyeleri, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nun 11 Ekim 2023 tarihli mazbatasıyla göreve başlamıştı. Ancak mahkeme, bu kişilerin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetti.

Geçici kurul görevlendirildi

Mahkeme, geçici süreyle CHP İstanbul İl Başkanlığı ve yönetim yetkilerini kullanmak üzere Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’ı görevlendirdi. Bu isimler, tedbir kararı süresince il örgütünün yönetiminde yetkili olacak.

Delegelerin görevden alınması talebi reddedildi

Kararda, CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nde seçilen kurultay delegelerinin tedbiren görevden alınması talebi reddedildi.

Ayrıca, 38. Olağan Kongre’de alınan tüm kararların geçici olarak durdurulması talebi de mahkeme tarafından uygun bulunmadı.

Kararın uygulanacağı kurumlar hangileri?

İhtiyati tedbir ara kararının, taraflara ve geçici kurul olarak atanan isimlere tebliğ edilmesine hükmedildi. Karar ayrıca İstanbul İl Seçim Kurulu, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu ve İstanbul Valiliği’ne gönderilecek.

Hukuki süreç devam ediyor

Mahkeme, alınan ara karara karşı taraflara itiraz hakkı tanıdı. HMK 394. maddesi uyarınca kararın kabul edilen bölümlerine mahkemeye itiraz yolu açık bırakılırken, reddedilen kısımlar için HMK 391. maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olacak.