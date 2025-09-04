Son Mühür- Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı ara karar doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ataşehir İlçe Kongresi’nin 13 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilmesini engellenmişti.

Mahkeme kararı gerekçe gösterildi

İlçe Seçim Kurulu, mahkemenin tedbir kararını gerekçe göstererek kongrenin yapılamayacağını açıkladı. CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı’na gönderilen resmi yazıda, İstanbul İl Kongresi’nin iptali kararının dikkate alındığı belirtilmişti.

Esenyurt ve Sarıyer’de de kongreler durduruldu

Bu gelişmenin ardından Esenyurt ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulları da CHP’nin ilçe kongrelerinin mahkeme kararı doğrultusunda yapılmamasına karar verildi. CHP’nin 13-14 Eylül tarihlerinde planladığı ilçe kongreleri böylece ertelenmiş oldu.