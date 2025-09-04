İtalyan moda dünyasının efsanevi ismi, ünlü tasarımcı Giorgio Armani'nin 91 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Moda sektörünü yasa boğan haberi, Armani'nin ismini taşıyan şirket tarafından duyuruldu.

Moda Dünyasının Efsanesi: Giorgio Armani Kimdir?

Armani, kariyerine Piacenza'da, moda dünyasından çok uzak bir alan olan tıpta başladı. Ancak 1957 yılında askerlik öncesi fotoğrafçılık tutkusunun peşine düşerek tıp eğitimini bıraktı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Milano'ya taşındı ve La Rinascente adlı ünlü mağazada vitrin düzenleyicisi olarak çalışmaya başladı. Bu deneyim, onun moda sektörüne giden yolda ilk adımı oldu.

Moda sektörüne resmi girişi ise, 1961-1970 yılları arasında ünlü moda evi Nino Cerruti için çalıştığı dönemde gerçekleşti. Burada edindiği bilgi ve tecrübeyle kendi yolunu çizmeye karar verdi ve serbest çalışmaya başladı.

"Soft Tailoring" Akımının Yaratıcısı

Armani'yi dünya çapında bir fenomen haline getiren en büyük özelliği, modern erkek giyimine getirdiği devrimci yaklaşımdır. Sert ve kalıplı hatlardan uzak durarak, daha yumuşak, akışkan ve rahat takım elbiseler tasarladı. "Soft tailoring" adını verdiği bu akım, hem erkek modasında yeni bir sayfa açtı hem de onun imzasını taşıyan bir stil haline geldi.

Uluslararası şöhretini ise Hollywood ile kurduğu güçlü bağ sayesinde kazandı. Richard Gere'in başrolünde yer aldığı "Amerikan Jigolosu" filmi için tasarladığı kostümler, hem filmi hem de Armani markasını küresel bir sembol haline getirdi.

Bir İmparatorluğun Öncüsü: Hollywood'dan Spor Dünyasına

1974'te iş ortağı Sergio Galeotti ile kurduğu Giorgio Armani S.p.A., başlangıçta sadece erkek giyimine odaklandı. Ancak bir yıl sonra kadın koleksiyonlarını da ekleyerek markanın kapsamını genişletti. Kız kardeşi Rosanna Armani'nin de desteğiyle büyüyen şirket, Galeotti'nin 1985'teki vefatından sonra Armani'nin tek başına liderliğinde yoluna devam etti.

Moda dışındaki en büyük tutkusu spordur. Tutkulu bir FC Internazionale Milano taraftarı olan Armani'nin, 2006 yılında kulüp başkanı olacağı bile konuşuldu. Halen Olimpia Milano basketbol takımının başkanlığını yürüten Armani, moda ve iş dünyasındaki başarısının yanı sıra spor camiasında da kendine sağlam bir yer edinmiştir.