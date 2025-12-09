Son Mühür- Kayserispor’un 29 yaşındaki futbolcusu Abdulsamet Burak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Futbolda Bahis Soruşturmaları” kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcuya 12 ay sahalardan men cezası verdi.

Baki Ersoy’dan dikkat çeken açıklama

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Burak’a destek olacağını duyurdu. Ersoy, futbolcunun hak mahrumiyeti süresince Kayserispor’un maddi kayba uğramaması için bir yıllık maaşını kendi cebinden ödeyeceğini açıkladı.

“Büyük camia dayanışmayı gerektirir”

Ersoy paylaşımında, futbolcunun beş yıl önce farkında olmadan yaptığı hatadan dolayı bugün böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını belirtti. “Hata herkesin başına gelebilir. Futbolcu kolay yetişmiyor ve camiamızın bir parçası olan kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kulübün mali yükünü üstlendi

Milletvekili, Kayserispor’un menfaatlerinin korunması için Burak’ın maaşını ödeyeceğini vurgulayarak, “İyi günde kötü günde, camiamıza yakışanı yaparız. Hak mahrumiyeti süresi boyunca kardeşimizin maaşını şahsım adına kulübümüze aktaracağımı duyuruyorum. Sevdamız Kayserispor” dedi.