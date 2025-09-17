Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21 Eylül tarihinde yapılması planlanan olağanüstü kurultayının iptali talebi, Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Parti içinden bir delegenin, kurultayın usul ve esaslar açısından hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuru, ilgili kurul tarafından yapılan detaylı inceleme sonrası kabul görmedi. Bu kararla birlikte, daha önce ilan edilen kurultay takvimi ve süreçleri herhangi bir değişikliğe uğramadan devam edecek.

Hukuki süreç tamamlandı

Kurultay sürecine yönelik itiraz, bir CHP delegesi tarafından doğrudan Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na iletilmişti. Başvuruda, kurultay kararının alınış biçimi ve ilan edilme süreciyle ilgili bazı usul eksikliklerinin bulunduğu öne sürülmüştü. Ancak, ilçe seçim kurulu, dosya üzerindeki incelemesini tamamlayarak ret kararı verdi. Bu kararın gerekçesi olarak, başvuruda belirtilen iddiaların kurultayın meşruiyetini zedeleyecek nitelikte olmadığı ve parti içi işleyişin hukuka uygun olduğu vurgulandı.

Kurultay gündemi değişmedi

Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun bu kararı, parti içinde kurultay hazırlıklarının hız kesmeden devam etmesini sağladı. 21 Eylül'de gerçekleşmesi beklenen Kurultay belirlenen günde yapılabilecek.