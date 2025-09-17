Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, bir süredir sosyal medyada çeşitli tartışmalarda ismi geçen emekli Albay Orkun Özeller’in gözaltına alınması kararını değerlendirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve iktidarı eleştirdi.

“Özeller'i ölümle tehdit eden hakkında işlem yapıldı mı?"

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “kamu düzenini tehdit” suçlamalarıyla gözaltına alınan Orkun Özeller ile ilgili yaptığı açıklamada iktidara konuyla ilgili çeşitli sorular yönelten ve CHP’li Yankı Bağcıoğlu, “Özeller gözaltına alınırken; Kendisini Ölümle tehdit eden hakkında işlem yapıldı mı?” diye konuştu.

Yankı Bağcıoğlu: Kimse adli süreçlerden vareste değildir

Yayınladığı açıklamasında kimsenin adli süreçlerden vareste olmadığının altını çizen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Emekli Albay Orkun Özeller gözaltına alındı. Kimse adli süreçlerden vareste değildir.

Ama Özeller gözaltına alınırken; Kendisini Ölümle tehdit eden hakkında işlem yapıldı mı? Ailesine haysiyetsizce saldıran sosyal medya hesaplarına işlem yapıldı mı? Benim sorularım bunlar. Dün ilettiğim TSK’nın itibarsızlaştırılması çabaları tam da bu idi.”