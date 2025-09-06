Habertürk'ün haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul’da yaşanan son gelişmelerin ardından kritik bir adım attı. Parti içindeki tartışmalar ve örgütsel süreçlerin ardından olağanüstü kurultay için düğmeye basıldı.

900’den fazla delegenin imzası

Kurultayın yapılması için gerekli imza sayısı kısa sürede aşıldı. 900’ün üzerinde delegenin imza vermesiyle olağanüstü kurultay kararı resmileşti. CHP yönetimi, gerekli evrakları hazırlayarak resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

Başvuru Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na yapıldı

Kurultayın yapılabilmesi için parti yönetimi, başvurusunu Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na sundu. Başvurunun kabul edilmesinin ardından kurultayın takvimi netlik kazandı.

Kurultay tarihi: 21 Eylül

CHP’nin olağanüstü kurultayı, 21 Eylül’de gerçekleştirilecek. Kurultayda parti yönetiminin geleceği, siyasi stratejiler ve örgütsel yapılanma masaya yatırılacak.