Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Basın Federasyonu’nu ziyaretinde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, eylül ayında New York’ta gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası öncesinde Türkiye’nin diplomatik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

BM Genel Kurulu ve Filistin konferansı

Fidan, her yıl düzenlenen BM Genel Kurulu Haftası’nın yoğun bir program içerdiğini vurgulayarak, bu yıl Türkiye’nin de desteğiyle Filistin konulu özel bir konferans yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Bakan Fidan, “Bu konferans kapsamında, daha önce Filistin’i devlet olarak tanımayan başta Fransa ve Belçika olmak üzere bazı Batılı ülkelerin, Filistin’i tanıma yönünde adımlar atacağını beyan ettiklerini” söyledi.

ABD’nin vize kararı ve tepkiler

ABD’nin, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve bazı Filistinli temsilcilerin vizelerini iptal etmesine değinen Fidan, bunun doğrudan Filistin’in BM’ye katılımını engellemediğini belirtti. Fidan, “Filistin’in daimi temsilciliği var ve temsilci, devlet adına Genel Kurul’a katılabilir. Ancak Abbas’ın gelememe durumu, verilen vizeyle ilgilidir” dedi.

Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin oluşturduğu temas grubuyla yaptıkları istişareleri hatırlatarak, “Bu kararın yanlış olduğunu, düzeltilmesi gerektiğini ortak bir açıklamayla duyurduk” ifadelerini kullandı.

Bölgesel aktörlerle yoğun temas

Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla alternatif çözüm yolları üzerinde çalıştıklarını dile getiren Fidan, Filistin’in yanı sıra Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Ürdün ve Umman gibi bölge ülkeleriyle de görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Bakan, “Tüm aktörlerle istişare ettik. Filistinli kardeşlerimizin en büyük önceliği, Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınmasıdır” dedi.

“Filistinliler olmadan tartışılamaz”

Bakan Fidan, Filistin meselesinde ilkesel bir duruş sergilediklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Biz ciddi bir devletiz. Bu konuya hem iktidar hem muhalefet tarafından haklı tepkiler var. Ancak Filistin’e ilişkin meseleler, Filistinliler olmadan tartışılamaz. Filistin davası için en büyük fayda, Fransa ve İngiltere gibi Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin Filistin’i tanımasıdır. Bu noktada New York’taki programın bozulmaması gerektiği görüşü öne çıktı.”

Tanınma sürecine vurgu

Fidan, Filistin’e komşu Arap ülkelerinin de sert tepki gösterdiğini, ancak asıl kazanımın yeni tanıma adımları olduğunu belirtti. Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin bu süreci desteklediğini ifade eden Fidan, “Büyük fayda, Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından resmen tanınması olacaktır” diye konuştu.