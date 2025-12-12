Son Mühür- Türkiye'nin merakla beklediği 2026 asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı tamamlandı. milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren süreçte Komisyon masasında net bir rakam çıkmazken, tarafların nasıl bir formülle uzlaşacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Asgari ücret görüşmelerinde gözler komisyon masasında

Türkiye’de 8.8 milyon çalışanın doğrudan, özel sektörde ise milyonlarca işçinin dolaylı olarak maaşını belirleyecek 2026 asgari ücreti için geri sayım başladı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni ücretin belirlenmesi için ilk kez bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren toplantıdan herhangi bir zam oranı açıklanmadı. Masadaki farklı formüller ve beklentiler sürecin seyrini belirleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene çağrı: “Elinizi taşın altına koyun”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİSK ve sendika temsilcilerinin katıldığı programda işverenlere seslenerek asgari ücret sürecine dair mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işveren temsilcisi TİSK’e hitaben şu çağrıyı yaptı: “Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK’ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum.

İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok.”

Bu açıklama, işveren tarafının pazarlık masasında nasıl bir yaklaşım sergileyeceğine dair dikkatleri yeniden TİSK’e çevirdi.

Bakan Işıkhan: “Sosyal diyalog içinde tamamlayacağız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı öncesi yaptığı kısa açıklamada sürecin diyalogla yürütüleceğini vurguladı.

Işıkhan şunları söyledi: “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işleyişi içinde sonuna kadar sosyal diyaloğa açık bir şekilde süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz.”

Pazarlık süreci başladı

Bakanlık binasında yapılan ilk toplantıda taraflar sürecin takvimini netleştirdi. Komisyon, görüşmeleri aralık ayı boyunca sürdürecek ve kararın 31 Aralık’a kadar açıklanması planlanıyor. Belirlenecek yeni asgari ücret, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Türk-İş mektup verdi: “Yeni üye yapısı hayata geçirilmedi”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üye yapısında değişiklik yapılması tartışmaları da toplantının önemli başlıklarından biri oldu.

Bakan Vedat Işıkhan’ın, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’a komisyon yapısının “5+5+1” formülüyle yeniden düzenlenebileceğini ilettiği biliniyordu. Ancak hükümet bu düzenlemeye ilişkin resmi adım atmadı.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, bu gerekçeyle toplantıya katılmayacaklarını bildiren bir mektubu Bakan Işıkhan’a sundu.

Bu gelişme, işçi kanadının pazarlıkta nasıl temsil edileceğine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

İlk toplantıda zam teklifi çıkmadı

Toplantının ardından gözler açıklanacak rakama çevrilse de, Komisyon ilk oturumu herhangi bir sayısal teklif olmadan tamamladı. Tarafların ikinci toplantıda masaya somut rakamlarla gelmesi bekleniyor.