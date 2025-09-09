Son Mühür- CHP lideri Özel’i İstanbul Havalimanı’nda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik karşıladı. Özel, ring aracından indikten sonra Çelik’i görür görmez sarıldı. Ardından kendisini karşılayan CHP milletvekilleri ve yöneticilerin ellerini tek tek sıktı.

Kayyum gerginliği

Öte yandan kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Özel’in çalışma ofisi olarak belirlenen eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında bulunuyor. CHP, binanın Yargıtay’a bildirilerek Bahçelievler’e taşındığını duyurmuş ve tarihi binayı Genel Başkan’ın ofisi olarak belirlemişti.

Polis ablukası sürüyor

Binanın çevresi polis ekipleri tarafından kontrol altında tutuluyor. Kayyum Gürsel Tekin’in verdiği 30 kişilik liste dışındaki isimler polis tarafından binaya alınmıyor.