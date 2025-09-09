Son Mühür- Tüm Yerel Sen'in mücadelesine omuz verenler Anıtkabir'de bir araya geldi. ''Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ,

''Bugün, bizim için yalnızca bir takvim yaprağının değiştiği gün değil; bir onurun, bir mücadelenin, bir adanmışlığın simgesi…

Tüm Yerel-Sen olarak 12. kuruluş yıldönümümüzü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda kutlamanın gururunu yaşadık. Bu topraklara özgürlük, eşitlik ve bağımsızlık ideallerini miras bırakan Ata’mızın manevi huzurundaydık…'' hatırlatmasında bulundu.



''Söz verdik, bir kez daha…'' diyen Erdağ,

''Bugün sadece bir sendikanın değil, yerel yönetim emekçilerinin sesi olan bir örgütün 12 yıllık onurlu mücadelesinin de yıl dönümüydü. Hak aramanın, emeğe sahip çıkmanın, örgütlü bir şekilde dimdik durmanın, baskılara boyun eğmemenin yıl dönümü…

Anıtkabir’in o muazzam sessizliği içinde bir kez daha hissettik ki; bizlere düşen görev, sadece kendi haklarımızı değil, bu ülkenin emanet edildiği halkın iradesini, Cumhuriyetin değerlerini ve demokrasi idealini de savunmaktır.



Aynı kararlılıkla devam...



Ata’mızın huzurunda sözümüzü yeniledik:

Emeğin hakkı için,

Özgürlük ve demokrasi için,

Cumhuriyetin sonsuza dek yaşaması için…

12 yıldır olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla, aynı onurla mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki örgütlü emek yenilmezdir ve biliyoruz ki Ata’mızın gösterdiği yolda yürümek, bizlere bırakılan en büyük mirastır.

Teşekkürler Tüm Yerel-Sen ailesi…

Teşekkürler, emeğiyle bu çınarı büyüten, bedel ödeyen, ter döken, yılmadan omuz omuza yürüyen tüm yol arkadaşlarımıza…

Bugün bir kez daha anladık:

Eğer Ata’mızın huzurunda başımız dik durabiliyorsak, bu örgütlü mücadelenin sayesindedir.

Yaşasın örgütlü emek, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Tüm Yerel-Sen!'' mesajı verdi.

