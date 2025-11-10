Son Mühür- Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesine yönelik açılan davada verilen ret kararının gerekçesini kamuoyuyla paylaştı.

Kararda, kurultaydaki usulsüzlük iddialarının seçim sonucunu etkileyecek nitelikte somut delillerle desteklenmediği vurgulandı.

“Seçim sonucunu etkileyecek kanıt sunulmadı”

Mahkeme, delegelerin menfaat karşılığı oy pazarlığı yaptığı iddialarının tek başına seçimin iptalini gerektirecek düzeyde olmadığına işaret etti.

Gerekçeli kararda şu değerlendirme dikkat çekti: “Menfaat temin ettiği belirtilen delegelerin oy kullanma karşılığında pazarlık yaptığı, ‘size oy verirsek bana ne vereceksiniz’ şeklinde talepte bulunduğu, ancak bunun iradeyi ortadan kaldıran bir fasat oluşturmadığı değerlendirilmektedir.

Menfaat temin eden delegelerin ahlaki davranmadıkları kabul edilse bile, bu durum seçimin iptalini gerektirmez.”

“Seçime hile karıştırma iddiası Siyasi Partiler Kanunu kapsamında değerlendirilebilir”

Mahkeme, hukuki süreçle ilgili ayrıca şu hususa dikkat çekti: İddiaların hile kapsamında değerlendirilmesi durumunda Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi uyarınca ayrı bir yargılama konusu yapılabileceği ifade edildi.

Buna karşın, mevcut davada ileri sürülen iddiaların seçim sonucunu etkileyecek somutlukta bulunmadığı belirtildi.

Kurultay süreci nasıl gelişmişti?

4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel ilk kez genel başkan seçilmişti. Kurultayın ardından bazı delegeler sonuçlara itiraz etmiş ve “mutlak butlan” talebiyle dava açmıştı.

Ret kararı 24 Ekim’de verilmişti

Söz konusu dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmüş ve mahkeme 24 Ekim’de davayı reddetmişti. Bugün açıklanan gerekçeli karar ile süreç resmen tamamlanmış oldu.