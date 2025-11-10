Son Mühür / İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal, Kocaeli Müftülüğü’nün Atatürk’ün ölüm yıldönümünde camilerde mevlit okutulacağını açıklamasına sosyal medyadan sert tepki göstermiş; Uysal, paylaşımında “Atatürk, İslam’ı bu topraklardan kaldırmaya çalışmışken, onun için mevlit okutmak kimin hoşuna gidiyor?” ifadelerini kullanmıştı. Yoğun eleştirilerin ardından Prof. Uysal, söz konusu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı ancak konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Uysal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

“Basında yer aldığı şekilde şüpheli Prof. Dr. Ahmet Uysal, Kocaeli Müftülüğü'nün, Atatürk’ün 87’nci ölüm yıl dönümünde 10 Kasım’da camilerde mevlit okunacağını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında "“Atatürk İslam’ı bu topraklardan söküp atmaya çalışmışken …” ifadesini kullanarak 5816 sayılı ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN'un 1. Maddesinde yer alan "Madde 1 – Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmüne aykırı olarak suç işlemiştir. Atatürk'ün İslam dinini bu topraklardan söküp atmaya çalıştığı şeklinde bir ifadenin, "Eğer bizim dinimiz aklın, mantığın uyduğu bir din olmasaydı mükemmel olmazdı, son din olmazdı. Türk milleti daha dindar olmalıdır, yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime, bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam, buna da öyle inanıyorum. Bilince aykırı, ilerlemeye engel hiçbir şey içermiyor." sözlerine rağmen, bugün Camilerde Kuran okunuyorsa onun sayesinde olduğunu anlayamayan şüphelinin eğitim seviyesi de düşünüldüğünde kasten Atatürk'ün İslam karşıtı olduğunu söylemek suretiyle hakaret suçu işlediği açıktır. Adı geçen kanunun "Madde 3 – Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır." hükmüne göre suç duyurusunda bulunmak zorunlu olmuştur.”

Ahmet Uysal kimdir?

Prof. Dr. Ahmet Uysal, ODTÜ Sosyoloji mezunu olup ABD’de Güney Illinois Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Hâlen İstanbul Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır ve Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) başkanlığını yürütmektedir.