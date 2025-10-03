CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda “kongre iptali” istemiyle açılan dava, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, dosyayı 21 Kasım 2025 tarihine erteledi.

Kayyum sürecek

Mahkeme, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştıran önceki kararın ardından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in görevine devam etmesine hükmetti. CHP’nin bu karara yönelik yaptığı itirazın istinaf sürecinin beklenmesine karar verildi.

Reddi hâkim talebi reddedildi

Duruşmada, davacı Özlem Erkan’ın avukatı Cevahir Kılıç, davanın kabul edilmesini talep etti. CHP adına avukatlar Çağlar Çağlayan ve İsmail Emre Telci ise davanın reddini istedi. Mahkeme, reddi hâkim talebini de kabul etmedi.

Ne olmuştu?

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kriz, geçtiğimiz aylarda yapılan il kongresine yönelik itirazlarla başladı. Kongrede seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimine karşı, “usulsüzlük” iddiasıyla dava açıldı. Davacı Özlem Erkan’ın başvurusu üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırdı. Bu karar sonrası mahkeme, geçici süreyle partinin yönetimine kayyum heyeti atadı.



Kayyum heyetinde yer alan eski CHP milletvekili Gürsel Tekin’in adı ön plana çıktı. Tekin’in polis eşliğinde il binasına girişi sırasında partililerle güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Bu durum CHP içinde “kayyumluk tartışmasını” daha da alevlendirdi.

Son olarak 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen "kongre iptali" davası 21 Kasım'a ertelendi.