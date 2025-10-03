Memur maaşları ve memur emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının toplamına göre artırılıyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında memur maaşlarına:

Bunun yanı sıra, 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL tutarında ek bir zam yapılacak. Bu tutar, enflasyon farkıyla birlikte maaşlara yansıtılacak.

Enflasyon farkı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.23 olarak kaydedildi. Temmuzda yüzde 2.06, ağustosta ise yüzde 2.04 olan enflasyonla birlikte son 3 aylık enflasyon farkı yüzde 2.38 seviyesinde gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları yalnızca enflasyon oranına bağlı olarak belirleniyor. Temmuz 2025’ten Ocak 2026’ya kadar olan 6 aylık enflasyon verileri, bu kesimin alacağı zam oranını belirleyecek. İlk 3 ayın enflasyon rakamları ise ocak zammına dair önemli ipuçları sunuyor.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı