Son Mühür - Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün duyurduğu eylül ayı enflasyon rakamları, milyonlarca emeklinin ocak ayında yapacağı zam tutarını doğrudan belirleyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl ocak ve temmuz aylarında son 6 aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. Eylül verisinin açıklanmasıyla birlikte, 3 aylık enflasyon farkı kesinleşmiş oldu.
Toplu sözleşme zammı
Memur maaşları ve memur emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının toplamına göre artırılıyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında memur maaşlarına:
- 2026’da ilk yarıda yüzde 11, ikinci yarıda yüzde 7 zam,
- 2027’de ilk yarıda yüzde 5, ikinci yarıda yüzde 4 zam yapılacak.
Bunun yanı sıra, 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL tutarında ek bir zam yapılacak. Bu tutar, enflasyon farkıyla birlikte maaşlara yansıtılacak.
Enflasyon farkı açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.23 olarak kaydedildi. Temmuzda yüzde 2.06, ağustosta ise yüzde 2.04 olan enflasyonla birlikte son 3 aylık enflasyon farkı yüzde 2.38 seviyesinde gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları yalnızca enflasyon oranına bağlı olarak belirleniyor. Temmuz 2025’ten Ocak 2026’ya kadar olan 6 aylık enflasyon verileri, bu kesimin alacağı zam oranını belirleyecek. İlk 3 ayın enflasyon rakamları ise ocak zammına dair önemli ipuçları sunuyor.
SGK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ikinci yarısında gerçekleşen toplam 6 aylık enflasyon oranına göre maaş artışı alıyor. Açıklanan verilere göre, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemde enflasyon yüzde 7.50 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 7.50 zam hakkı elde etmiş oldu. Ancak ocak ayındaki kesin maaş artışı için ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin de açıklanması bekleniyor.
Memur ve memur emeklileri zammı
Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkından da yararlanıyor. Eylül sonu itibarıyla toplam enflasyon yüzde 7.50 seviyesinde olurken, memur zammında etkili olan 3 aylık enflasyon farkı yüzde 2.38 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre, memurlar ve memur emeklileri için eylül sonu itibarıyla oluşan yüzde 2.38 enflasyon farkına, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında belirlenen yüzde 11’lik zam eklendiğinde, ocak ayında toplamda yaklaşık yüzde 13.65 oranında bir artış yapılması bekleniyor. Ocak 2026’da memur ve memur emeklileri, enflasyon farkının yanı sıra yüzde 11’lik toplu sözleşme zammını da alacak. Kesin zam oranı ise yılın son üç aylık enflasyon verileriyle kesinleşecek.