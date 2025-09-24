Son Mühür- CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına karar veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 24 Eylül 2025 tarihli yazısında kongre hazırlıklarının hukuken uygun olmadığını belirtti. Kararda, verilen tedbir kararının halen geçerli olduğu hatırlatılarak, kongrenin yapılmasının bu karara aykırılık teşkil edeceği ifade edildi.

Kararda yer alan ifade

Mahkemenin resmi yazısında şu ifadelere yer verildi:



"Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir."

YSK’nin kararıyla çelişki

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nun yönelttiği soru üzerine CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin yapılabileceğine hükmetmişti. YSK’nin bu kararıyla mahkemenin tedbir talebi arasında doğrudan bir çelişki ortaya çıktı.

Mahkeme kararının ardından, CHP İstanbul İl Kongresi’nin planlanan şekilde yapılıp yapılmayacağı tartışmalı hale geldi. YSK’nin kongreye yeşil ışık yakmasına rağmen mahkemenin “çalışmalar durdurulsun” talebi, siyasi gündemde yeni bir kriz yarattı.