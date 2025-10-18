Son Mühür/ Alper Temiz- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü, engellilere hizmet veren özel eğitim merkezlerinin yüz tanıma sistemiyle kimlik doğrulaması uygulamasına geçmesini isterken işi yapacak firmayı da işaret etmeyi unutmadı.

Bakanlık Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Fettullah Güner imzasıyla kurumlar gönderdiği yazıda yönetmelikte değişiklik yapıldığını, daha önce kullanılan kameralı görüntüleme sisteminin kaldırıldığını 90 gün kayıt yapma özelliği olan kameralı görüntüleme sistemi ve biyometrik kimlik doğrulama sisteminin 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren bir arada kullanılmasının zorunluluğu olduğunu ayrıca öğrenci başına yapılacak ödemelerinde bu sisteme göre yapılacağını, sistemi kurmayanların ödeme alamayacağını belirtti.

Sistemi tüm okul personeli ve eğitim alan özel gereksinimi olan öğrencilerin biyometrik özelliklerini tanıyabilen, MEBBİS ile entegre olan, kurumlarda yaşanacak internet kesintisi gibi durumlarda makul bir süre çalışmasını sağlayacak ve anlık veri aktaracak güvenlik, şifreleme, depolama gibi kriterleri de göz önünde tutacak şekilde tasarlayan Bakanlık, kurumlardan bu özelliklere uygun sistemin kurulmasını istedi.

Bir firma işaret edildi!

Bakanlığın yazısı ardından Türkiye’de faaliyet gösteren özel eğitim kurumları sistemi hayata geçirecek firma ve maliyet arayışlarına girerken, Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü yetkilileri bir firmayı işaret etti.

Bakanlığın işaret ettiği İnnova Bilişim Şirketi sistemin kurulumu için eğitim merkezi başına 4 bin 500 dolar maliyet belirledi.

Fiyatı çok bulan pek çok kurum farklı arayışlara girerken, daha ucuz fiyat veren NRF firması da sürece dahil oldu. Ancak Bakanlık kurumlara aba altından sopa göstererek İnnova şirketinde karar kılmalarını tavsiyede bulundu.

NRF firması bu duruma tepki göstererek sektörde haksız rekabet oluşturduğuna dikkat çekip Bakanlığı yazı ile başvurdu.

Bir kısım Özel eğitim kurumu sahibi de sistemin kurulumu için tek bir firmanın işaret edilmesine karşı çıkarken Bakanlık yetkililerinin, ‘anlaştığınız firma yüzünden sıkıntı yaşarsanız ödeme alamazsınız İnnova’nın garantisi var’ sözleriyle karşılaştıklarını öne sürdü.

İş İnnova firmasına verildi

Bakanlık bir süre öncesine kadar İnnova konusunda el altından tavsiyede bulunurken, 17 Ekim 2025 tarihli kurumlara gönderdiği yazıda ‘’Biyometrik kimlik doğrulama sisteminin donanım, veri merkezi hizmeti, sistem yazılımları saha kurulumları İnnova tarafından yapılacaktır.

Merkezi donanım ve yazılımın satın alındığı tarihten sonra üçüncü tarafların sürece dahil olması çeşitli riskler doğurabileceği...’’ denilerek açık açık işaret etti.

Şirket kasasına 14.5 milyon dolar girecek

Yaklaşık 2 aydır süren sistem tartışmaları Bakanlığın son yazısıyla tamamen biterken Türkiye’deki tüm özel eğitim merkezlerinin sistemi yaptıracağı adres netleşti.

İnnova Bilişim şirketi sistemi yapacak tek firma olarak belirlenirken kurum başına daha önce belirtilen 4 bin 500 dolarlık maliyetle şirket kasasına 14.5 milyon dolar girecek.