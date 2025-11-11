Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının suç gelirleriyle bağlantılı olarak devredildiği iddiasıyla TCK 54 maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesini talep etti.

İddianamede “Aklama” iddiası

Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, taşınmazın CHP tüzel kişiliği adına kayıtlı olduğuna dikkat çekilerek, “örgüt faaliyetleri kapsamında suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği” öne sürüldü. İddianamede, söz konusu malvarlığının devlete geçirilmesine yönelik karar verilmesi gerektiği vurgulandı.

Resmi açıklama

İddianamede, “Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği adına kayıtlı olduğu anlaşılan Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi 7752 Ada 2 Parsel dükkan, aklama işlemine konu malvarlıklarının TCK 54 maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır” ifadesi yer aldı.

TCK 54 maddesi müsadere nedir?

Müsadere, suçun icrasında kullanılan, suçun işlenmesine tahsis edilen veya suçun işlenmesinden meydana gelen eşya ile suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edilen malvarlığı değerlerinin failin elinden alınarak devletin eline geçmesini sağlayan bir ceza hukuku yaptırımıdır