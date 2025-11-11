Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan 402 kişi hakkındaki iddianame, 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, iki hafta içinde iddianameyi kabul ya da reddedecek.

İddianamede, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “örgütün kurucusu ve lideri” olarak tanımlandı. Aynı dosyada bazı gazetecilere yönelik suçlamalar da yer aldı.

İmamoğlu’na 2430 yıla kadar hapis talebi

Savcılık, İmamoğlu hakkında toplam 142 eylemden cezalandırma talep etti. Suçlamalar geniş bir liste oluşturuyor:

Rüşvet (12 kez)

Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)

Kişisel verilerin kaydedilmesi ve yayılması

Suç delillerini gizleme

Rüşvet alma (47 kez)

İhaleye fesat karıştırma (70 kez)

Çevre, vergi, orman ve maden kanununa muhalefet

Halkı yanıltıcı bilgi yayma

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama

CHP ise dosyayı siyasi olarak nitelendiriyor.

Soruşturmanın arka planı

19 Mart’ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta tutuklanmıştı. Aynı gün CHP’nin yaptığı ön seçimde cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmişti. İmamoğlu ise tüm suçlamaları reddediyor.

402 şüpheli ve örgüt yapılanması iddiası

İddianamede, İmamoğlu ile birlikte şu isimler “örgüt yöneticisi” olarak gösteriliyor: Fatih Keleş , Murat Ongun , Ertan Yıldız , Murat Gülibrahimoğlu , Adem Soytekin , Hüseyin Gün

92 şüphelinin “örgüt üyesi”, diğerlerinin ise bağlantılı suçlardan yargılanması talep ediliyor. Savcılık, “örgütün” kamuyu 160 milyar TL ve 24 milyon dolar zarara uğrattığını öne sürüyor.

Gazetecilere uzanan suçlamalar

İddianamenin dikkat çeken bölümlerinden gazeteciler oldu. Bazı gazetecilerin para aldığı iddia edildi.

Dava açılan gazeteciler şunlar: Ruşen Çakır , Yavuz Oğhan , Şaban Sevinç , Soner Yalçın

Savcılık, gizli tanık ifadesine dayanarak ödeme iddialarını dosyaya ekledi. Bu iddialarda, tutuklu şüpheli Murat Ongun’un Emrah Bağdatlı aracılığıyla gazetecilere ödeme yaptığı öne sürülüyor.

Gazeteciler iddiaları reddetti

Gazeteciler suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Ruşen Çakır, "Bağdatlı’yı tanımıyorum. Para alıp verme gibi bir durum asla söz konusu değildir."

Yavuz Oğhan, “Murat Ongun tarafından sağlanan bir finansman söz konusu değildir. İddialar tamamen gerçek dışıdır.”

Şaban Sevinç, “Paylaşımlarımı bilgi ve gazetecilik yorumları çerçevesinde yaptım. Para ilişkisi yoktur.”

Soner Yalçın, “Hayatım boyunca böyle bir gazetecilik yapmadım. İddiaları reddediyorum.”