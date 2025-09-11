Son Mühür- Ankara 3. Asliye Mahkemesi, CHP’nin İl Kongresi’nin iptali talebiyle açtığı davayı esastan reddetti.

Avukat Çağlayan: “Kayyumun görevi sona ermelidir”

CHP avukatı Çalar Çağlayan, mahkemenin kararının ardından yaptığı açıklamada, “Davayı görme yetkisine sahip mahkemeden ret kararı çıktı. Bundan sonraki süreçte ilgili mahkemelerin bu karara uygun adımlar atması gerekiyor. Hukuki açıdan bakıldığında kayyumun görevinin sona ermesi gerekir” ifadelerini kullandı.

CHP’den açıklama: “Kayyum görevini artık sürdüremez”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ise karara ilişkin, “Esastan verilmiş bir mahkeme kararı bulunuyor. İstanbul’daki kayyumun görevi, bu kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte geçerliliğini yitirmiştir” dedi.

Ali Mahir Başarır: “Tedbir kararı boşa düştü, gereği yapılmalı”

CHP’li Ali Mahir Başarır, mahkeme kararına ilişkin olarak, “Doğru bir karar verdi mahkeme. Hem İstanbul’da hem Ankara’da açılan davalar var. İstanbul’daki davada taraf ehliyetine sahip olunmadığı belirtiliyor. Bu durumda ortaya çıkan tablo, tedbir kararının boşa düştüğünü gösteriyor. Derhal gereğinin yapılması gerekiyor. Şu anki durumun sona ermesi şart” ifadelerini kullandı.