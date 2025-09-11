Son Mühür- CHP'nin kaderinin adliye koridorlarından çıkacak kararlarla şekillendiği süreçte sessizliğiyle dikkat çeken isim kuşkusuz Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.

15 Eylül'deki kurultay iptal davasında olası bir mutlak butlan kararıyla genel başkanlık koltuğuna dönmesi gündemde olan Kılıçdaroğlu bugüne kadar, ''CHP'yi kayyuma terk etmem. Görevi kabul ederim'' mesajı vermişti.



Gürsel Tekin'in içine düştüğü durum...



CHP Eski Milletvekili gazeteci Mustafa Balbay, CHP İstanbul il başkanlığına kayyum olarka atanan Gürsel Tekin'in il binasına polisler eşliğinde giriş görüntülerinin Kemal Kılıçdaroğlu kanadında yeni bir sürece kapı araladığını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu'na ilişkin duyumlarını paylaşan Balbay, beş maddede yeni süreci özetledi...



Kılıçdaroğlu ne yapacak?



Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki yol haritasıyla ilgili duyumlarını paylaşan Balbay,



1-Gürsel Tekin sürecinin iyi yürütülmediği görüşünde.

2-Gürsel Tekin olayı sonrası görev kabul etme olasılığı yüzde 49’a kadar gerilemiş.

3-Ola ki göreve geldi, gelir gelmez gitmeyeceğine dair garanti arayışlarında.

4-Kabul etmesi halinde göreve geliş şeklini dalgalanmaya bırakmadan, her aşamasının önceden planlanması gerektiği görüşünde.

5-Üçüncü ve dördüncü şıkkı görmeden görev kabul etmeme eğiliminde.'' mesajı verdi.

