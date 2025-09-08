Son Mühür- Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, siyah bir minibüsle parti binasına geldi. Tekin, araç içerisinde bir süre bekledikten sonra polis eşliğinde dışarı çıkarak basın açıklaması yaptı.

"Biz kayyum değiliz"

Tekin, yaptığı konuşmada kendisi ve heyetinin sürecin tarafı olmadığını vurguladı:

“Arkadaşlarımız bugüne kadar yaşanan tartışmaların hiçbir parçası olmadı. Kongrede delege bile olmayan bir Gürsel Tekin olarak tarafları uyarmıştım. Ne yazık ki sorun, tarafların kendi aralarında çözememesi nedeniyle mahkeme sürecine taşındı. Kararı veren de şikâyet eden de CHP’liler. Biz kayyum falan değiliz. Kayyum belediyelere atanır, biz ise parti içindeki haksızlıkların giderilmesi için buradayız.”

Su şişesi fırlatıldı

Açıklaması sırasında Tekin’in kafasına su şişesi atıldı. Olayı sakinlikle karşılayan Tekin, “Hiçbir şey bizi yolumuzdan alıkoyamaz. İsterse kurşun atsınlar. Cumhuriyet Halk Partililerin bana tepkisi olmaz. Tepkilerin kimden geldiğini biliyorum” dedi.

"Partiyi ayrıştırmayacağız"

Tekin, parti içinde tarafsız olduklarının altını çizerek şunları söyledi:

“Hiçbir arkadaşımızı taraflara ayırmadık. Önümüzdeki günlerde partimizin kurumsal kimliğini korumak, mahkeme süreçlerini sonlandırmak için tüm çabamızı ortaya koyacağız. Kimse telaş etmesin. Bizim görevimiz bu sıkıntıları diplomasiyle çözmek.”

"Asıl tepkiyi belediyelere atanan kayyumlara beklerdim"

Tekin, kendisine gösterilen tepkiye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlarımızın bugün gösterdiği enerjiyi keşke Esenyurt’ta ya da Şişli’de belediyelere kayyum atanırken görebilseydik. Demek ki güçleri bize yetiyor. Yine de demokratik haklarını kullananlara teşekkür ediyorum.”

Tekin: "Görevimiz Provokasyona Gelmemek"

Tekin, parti binasında kendisine karşı gösterilen tepki ve hakaretler sorulduğunda şunları söyledi:

“Buradaki görevimiz provokasyona kapılmak değildir. Baba ocağının kurumsal kimliğini korumak için ciddi çaba sarf edeceğiz. Tarihimizin hiçbir döneminde ben ve arkadaşlarım ailemiz, çocuklarımız, eşlerimiz dahil olmak üzere bu kadar tehdit görmedik. Cumhuriyet Halk Partisi’ni parçalamak isteyenler olabilir, ama bizim amacımız partimizin birliğini ve bütünlüğünü muhafaza etmek.”

Tekin, partililerin tarafsızlığıyla ilgili kuşkuya yer olmadığını vurgulayarak, Özgür Özel ile her zaman iletişime açık olduklarını söyledi:

“Yarın sayın İl Başkanımız Özgür Özel ne zaman isterse otururuz, sorunları konuşur ve çözeriz.”

Kılıçdaroğlu ile görüşme süreci

Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediği sorusuna da açıklık getirdi:

“İlk günden itibaren Özgür Özel’i ziyaret etmek istediğimi ilettim. Aynı gün Kılıçdaroğlu’nu da ziyaret etmek için özel kalemlerine not bıraktım. Özel’den dönüş olmayınca Kılıçdaroğlu’na gitme gereği duymadım.”

Bağıranların CHP’li olmadığını vurguladı

Tekin, binada kendisine karşı bağıranların CHP’li olmadığını belirtti:

“Şerefimle söylüyorum, bağıranların hiçbiri CHP’li değil. Biz 7-8 gündür sakin durduk ve sorunları çözmek için yan yana hareket ettik. Vatandaşın tepkisi başımın üstüne, ama sosyal medyada hakaret edenlerle yargı yoluyla hesaplaşacağız.”

Özgür Çelik'e mesaj

Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda görevde bulunan Özgür Çelik’e dair soruya ise şöyle yanıt verdi:

“Bu bina, bu baba ocağı hem Özgür Çelik’e hem bana yeter. Biz buraya kimseyi kovmak, dövmek ya da ötelemek için gelmedik. Kayyum dediniz, tepki gösterdiniz, ama biz çağrı heyeti olarak sadece sorunları çözmek için buradayız. Amaç provokasyon değil, çözüm.”

Tekin ayrıca, CHP kültürüne ve partinin geçmişine olan bağlılıklarını da şu sözlerle özetledi:

“Bizim değerimiz para değil, Cumhuriyet Halk Partisi’ne olan emeklerimizdir. İhale çeteleri ve imar sorunlarıyla mücadelemiz bunun kanıtıdır. Arama motoruna bakarsanız, üstesinden geleceğimiz sorunların tamamını görebilirsiniz. Hiç kimse merak etmesin.”