Son Mühür- Mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, polis eşliğinde Sarıyer’de bulunan il başkanlığı binasına girdi. Bu gelişmenin ardından CHP Genel Merkezi, mevcut binanın kapatılmasına yönelik karar aldı.

Yeni il başkanlığının adresi bildirildi

CHP, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı başvuru kapsamında olağanüstü kongreye kadar geçerli olacak yeni düzenlemeyi duyurdu. Buna göre, olağanüstü İstanbul İl Kongresi gerçekleştirilip yeni başkan ve yönetim seçilene dek, mevcut İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını sürdüreceği yeni il başkanlığı adresi belirlendi.

Valilik ve Yargıtay’a bildirildi

Parti yönetimi, alınan karar doğrultusunda yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a resmi olarak bildirdi. Böylece, kongre süreci tamamlanana kadar CHP’nin İstanbul’daki örgütsel faaliyetleri yeni merkez üzerinden yürütülecek.

Yeni adres belli oldu

Yeni İstanbul İl Başkanlığı adresi ise Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası olarak belirlendi.