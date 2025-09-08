Son Mühür- Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile ABD’deki Texas Üniversitesi’nden bilim insanları, NASA’nın görevini tamamlamış olan InSight misyonundan elde edilen sismik verileri inceleyerek Mars’ın iç yapısına dair yeni bulgulara ulaştı.

600 kilometre yarıçaplı katı çekirdek

Araştırmada, Mars’ın derinliklerinde yaklaşık 600 kilometre yarıçapında katı bir iç çekirdek bulunduğu belirlendi. Bu yapı, gezegenin toplam yarıçapının yaklaşık yüzde 18’ine denk geliyor. Bilim insanları, bu kütlenin Dünya’nın iç çekirdeğiyle önemli benzerlikler gösterdiğine dikkat çekti.

Hafif elementlerle oluştu

Araştırmacılara göre Mars’ın iç çekirdeği, karbon, oksijen ve hidrojen gibi hafif elementlerin yoğunlaşmasıyla meydana geldi. Bu elementlerin kristalleşme yoluyla dış çekirdekten ayrıldığı ve katı çekirdeğin bu şekilde oluştuğu ifade edildi.

Mars’ın geçmişte güçlü şekilde manyetize olmuş kabuğa sahip olmasına rağmen bugün küresel manyetik alanının bulunmaması, gezegenin dinamo faaliyetinin sona erdiğini gösteriyor. Bilim insanları, çekirdeğin kristalleşmesi ve katı iç çekirdeğin varlığının bu sürecin anlaşılmasında kritik bir rol oynayabileceğini vurguladı.

Mars’ın evrimine yeni bakış

Daha önceki görüşlerin aksine Mars’ın tamamen sıvı bir çekirdeğe sahip olmadığını ortaya koyan bu bulgu, gezegenin oluşumu ve evrimine dair uzun süredir devam eden tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.