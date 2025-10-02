Son Mühür - Gezi Parkı eylemlerinin organizatörlerinden biri olduğu iddiasıyla “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, dün ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı koşullarıyla tahliye edildi.

Duruşma savcısı, Ayşe Barım hakkında "Katalog suçlar kapsamında olduğu için tutukluluğunun sürdürülmesini talep ediyorum." diyerek Barım’ın tutukluluk halinin devamını istemişti. Dün tahliye edildi Mahkeme, tutukluluğun orantısız olduğuna karar vererek CMK 109/3-a uyarınca yurt dışına çıkış yasağı ve CMK 109/3-j kapsamında konutu terk etmeme adli kontrol şartlarıyla 248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım’ın tahliyesine hükmetti. Duruşma ise 11 Şubat 2026 tarihine ertelendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan itiraz Gerçek Gündem’in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin Ayşe Barım için verdiği tahliye kararına itirazda bulundu.