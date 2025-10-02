Son Mühür - Gezi Parkı eylemlerinin organize etmekle suçlandığı davada dün tahliye edilen menajer Ayşe Barım, cezaevinden serbest bırakıldı.

Kaç kilo verdi?

Barım, tahliye edildikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son aylarda sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini ifade ederek, "32 kilo verdim. Çok zor günler geçirdik." şeklinde konuştu.

Sağlık durumu hakkında konuştu

Cezaevinden çıktıktan sonra ailesiyle görüşen Barım, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık durumu hakkında konuşan Barım, "Sağlığım son 3-4 ayda çok kötüydü, 32 kilo verdim. Ev hapsiyle tahliye oldum. Çok zor günler geçirdik. Sonunda buradayım, çok çok mutluyum. Hayatımı o kadar özledim ki. Sarılmayı, sevmeyi, sevilmeyi çok özledim." ifadelerini kullandı.

Neler yaşandı?

Taksim’deki Gezi Parkı eylemlerinin organize edilmesiyle suçlanan menajer Ayşe Barım’ın, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı. Barım, 'Yurt dışı çıkış yasağı' ve 'Ev hapsi' şartıyla adli kontrol uygulanarak tahliye edildi. Kararın cezaevine bildirilmesinin ardından resmi işlemler tamamlanan Barım, dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı.