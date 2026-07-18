Son Mühür - İran, Ürdün'de bulunan bir ABD askeri üssüne balistik füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi. Saldırının ardından açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), olayda ölü ve yaralı askerlerin bulunduğunu duyurdu.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Temmuz'da, Ürdün'de iki ABD askeri, ABD Merkezi Komutanlığı (CENTCOM) ve müttefik kuvvetlerin İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı savunma yaparken çatışmada hayatını kaybetti. Ayrıca, bir asker şu anda kayıp.

Dört Amerikan askeri Ürdün hastanelerine kaldırıldı. Daha sonra taburcu edildiler. Hafif yaralanan askerler görevlerine göndü.

Ailelere saygı duyulması nedeniyle, CENTCOM, en yakın akrabaların bilgilendirilmesinden sonraki 24 saat boyunca, hayatını kaybeden savaşçıların kimlikleri dahil olmak üzere ek bilgi vermeyecektir."

Çatışmalar yeniden alevlendi

ABD ile İran arasında daha önce sağlanan nükleer ve barış mutabakatı, karşılıklı askeri operasyonların ardından fiilen sona erdi. ABD'nin İran'daki askeri hedeflere düzenlediği kapsamlı hava saldırıları, diplomatik süreci çıkmaza sokarken; İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurdu. Tansiyonun daha da yükseldiği süreçte Tahran yönetimi, Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ABD askeri üslerini balistik füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldı.