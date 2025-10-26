Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İstanbul Adliyesi’ndeki ifade işlemini tamamladı. Yanardağ, iddiaları reddederek savunmasında, hayatı boyunca emperyalizme karşı mücadele ettiğini vurguladı.

Adliye sorgusu tamamlandı

Yanardağ, İstanbul TEM Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadesini savcılık huzurunda da tekrarladı. Soruşturma kapsamında savcılığa sevk edilen Yanardağ, iddialara ilişkin savunmasını detaylı biçimde anlattı.

Hüseyin Gün iddialarına yanıt

İfadesinde adı geçen Hüseyin Gün ile tanışmasının, manevi annesi olduğu ileri sürülen Seher Alaçam’ın Yeniköy’deki evinde gerçekleştiğini belirten Yanardağ, görüşmelerin 2022–2023 yıllarında ve çoğunlukla 2023 seçimleri üzerine olduğunu aktardı. Yanardağ, Tele1’in yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Alaçam’ın küçük miktarlarda maddi destek sağladığını, bunun kayıtlara geçtiğini ve herhangi bir anormallik bulunmadığını söyledi.

Yanardağ, Hüseyin Gün’den para almadığını vurgulayarak, “Ya ben yanlış hatırlıyorum ya da kendisi yanlış hatırlıyor. Bu konuda herhangi bir çıkar ilişkisi söz konusu değildir” dedi.

Hüseyin Gün’ün ifadesi ve Yanardağ’ın görüşleri

Yanardağ, Hüseyin Gün’ün ifadelerindeki bazı bilgilerin kendisini şaşırttığını belirterek, şüphelinin istihbarat servisleriyle bağlantılı faaliyetleri olduğuna dair izlenimlerin, kendi ilişkilerini etkilemediğini ifade etti. Yanardağ, herhangi bir casusluk faaliyetine dahil olmadığını ve şahsi gözlemleri çerçevesinde açıklamalarda bulunduğunu aktardı.

Mesleki ve siyasal tutumuna vurgu

Yanardağ savunmasında, hayatı boyunca emperyalizm ve siyonizme karşı mücadele ettiğini, sol görüşlü ve yurtsever bir gazeteci olarak Türkiye ve halkının aleyhine herhangi bir faaliyette bulunmasının mümkün olmadığını söyledi. Yanardağ, meslek hayatına yönelik suçlamaları reddederek, büyük bir haksızlıkla karşı karşıya olduğunu ve serbest bırakılmasını talep etti.