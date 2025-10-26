Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), her hafta Türkiye’nin farklı illerinde düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 64’üncüsünü Eskişehir’de gerçekleştirdi. Miting, Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek ve erken seçim talebiyle düzenlendi.

Eskişehir meydanı doldu taştı

Gazi Yakup Satar Caddesi üzerindeki Büyük Park girişinde bulunan Cumhuriyet Meydanı, miting alanına akın eden yurttaşlarla doldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen katılımcılar, miting öncesi Eskişehir’in yoğun ilgisini gösterdi. Miting alanında, konutunda geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için “Unutmayacağız” yazılı pankart da asıldı.

İmamoğlu’dan Eskişehir’e mektup

Silivri’de tutuklu bulunan İmamoğlu, mitinge mektup gönderdi. CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz tarafından okunan mektupta İmamoğlu, Eskişehir’in ülkenin en genç ve üretken şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Mektupta, Cumhuriyetçi belediyecilik örnekleri ve şehre hizmet eden isimler öne çıkarıldı. İmamoğlu, Yılmaz Büyükerşen ve Ayşe Ünlüce’ye teşekkür ederek, CHP örgütüne ve Eskişehirlilere selamlarını iletti.

Mektupta, milletin iradesinin yargı yoluyla gasp edilmesine karşı birlik çağrısı da yapıldı:

“Onlar yolun sonunda, ama biz yolun başındayız. Sandıktan kaçanlar var, biz ise millete koşuyoruz. Bu yolun sonunda ya adalet olacak ya sefalet; ya özgürlük olacak ya esaret…”

Özgür Özel Eskişehir’e seslendi

Miting, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasıyla devam etti. Özel, konuşmasında Eskişehir’in gençlik ve üretkenliğin simgesi olduğunu belirterek, mitinge katılımın ülke genelindeki mücadelenin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Özel, İmamoğlu ve diğer CHP yöneticilerine yapılan hukuki baskılara değinerek, “19 Mart’tan bu yana, milletin iradesini gasp etmeye çalışan operasyonlarla karşı karşıyayız. Yargı ve medya aracılığıyla siyasi rakipler etkisizleştirilmeye çalışılıyor” dedi.

Belediyecilik hizmetleri sıralandı

Özel, Eskişehir’deki belediye hizmetlerini de detaylı şekilde anlattı. Son 19 ayda gerçekleştirilen hizmetler arasında şunlar öne çıktı:

272.000 ton asfalt üretimi ve 70 kilometre yeni yol serimi

Kırsal yolların 231 kilometre satıh kaplamayla iyileştirilmesi

7.000 çiftçiye tohum, gübre ve fide desteği

2 milyon metrekare atıl tarım arazisinin üretime kazandırılması

Halk Et ile uygun fiyatlı et satışı ve yeni şubelerin açılması

Emek Mahallesi’nde 120 dönümlük Emek Parkı’nın açılması

Üniversiteli öğrenciler için misafirhane, yaşlılar için evde bakım hizmetleri

65 yaş üstü hastalara evde temizlik ve bakım hizmetleri

Erdoğan’a “Trump” göndermesi

Özel, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti üzerinden de mesaj verdi. Türkiye’nin stratejik kaynaklarına dikkat çekerek, Eskişehir’deki nadir toprak elementlerinin uluslararası güçlere verilmek istendiğini savundu:

“Dünyada beşinci en büyük rezerv Türkiye’de, Eskişehir’de. Büyük bir oyunla karşı karşıyayız. Erdoğan, Trump’a nadir toprak elementlerini ham cevher olarak vermeyi taahhüt ediyor. Bunu vermemize izin yok; altın yumurtlayan tavuğu vermiş oluruz, geleceğimizi kaybederiz. Sana sattırmayız."

Eskişehir’e övgü ve çağrı

“Eskişehir, Türkiye’nin genç, dinamik ve üretken şehirlerinden biri. Buradaki azim ve kararlılık, ülkemizin geleceğini temsil ediyor. Hep birlikte, canla başla, yılmadan mücadele edeceğiz ve mutlaka başaracağız.”

Ekonomik kriz ve sosyal politikalar

Mitingte ekonomik sorunlara da değinen Özel, emekli maaşları, KYK kredileri ve asgari ücret konularına vurgu yaptı. “Emekliler, işçiler ve öğrenciler ciddi ekonomik güçlükler yaşıyor. KYK kredisi çeyrek altının üçte birini karşılayabiliyor. CHP iktidarında, tüm öğrenciler için yurt ve kreş imkanlarını artıracağız, yoksulluk miras kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin demokrasi ve geleceğine vurgu

Özel, CHP’nin tarihsel misyonuna değinerek, ülkenin demokratik birikimini koruma mesajı verdi. “Lozan’da Sevr’i yırtan, düşmanı def eden Cumhuriyet’in partisinden casus ya da hain çıkmaz. Hain arayacaksan FETÖ’yü semirten kadrolarda ve Erdoğan’da ara” dedi.

Mitingden güçlü mesaj: “Ayaktayız”

Özel, Eskişehir meydanındaki kalabalığa seslenerek, CHP’nin demokrasi ve gelecek mücadelesine işaret etti: “Bu millet ayakta, Eskişehir ayakta, Türkiye ayakta. Hep birlikte yürümeye hazırız. 100 yıl sonra bir kez daha işgali bitirmek, vatanı kurtarmak ve demokrasiyi güçlendirmek için buradayız.”