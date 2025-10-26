Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “casusluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gazeteciler Merdan Yanardağ ve Necati Özkan dahil toplam beş kişinin ifadelerini aldı.

Yaklaşık 11 saat süren ifade işlemleri

Soruşturma kapsamında yürütülen ifadeler yaklaşık 11 saat sürdü. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık, İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ hakkında tutuklama talebinde bulundu.

Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu ile gazeteciler Yanardağ ve Özkan’ı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdi. Hakimlikten gelecek karar bekleniyor.