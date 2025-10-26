Son Mühür- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi” olarak nitelendirilen çalışmanın kapsamını videolu bir açıklamayla kamuoyuna aktardı.

Kimler başvurabilecek?

Bakan Kurum’un açıklamasına göre, projeye 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes başvuru yapabilecek. Özel kontenjanlar da bulunuyor; şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, üç veya daha fazla çocuklu aileler ile 18-30 yaş arasındaki gençler öncelikli olarak konut sahibi olabilecek.

Gelir sınırları şehir bazında farklılık gösteriyor. İstanbul’da başvuran ailelerin hane halkı aylık net geliri 145 bin TL’yi geçmemeli, Anadolu illerinde ise bu sınır 127 bin TL olarak belirlendi.

İkamet ve mülkiyet şartları

Başvuru sahiplerinin, kendileri, eşleri ve çocukları dahil tapuda kayıtlı başka bir bağımsız konutlarının veya TOKİ ile mevcut bir sözleşmelerinin bulunmaması gerekiyor. Ayrıca, projelerin bulunduğu il, ilçe veya beldede en az bir yıllık ikamet şartı aranacak. İl merkezindeki projelere başvuracak kişiler için il merkezinde, ilçelerde ise ilçede ikamet koşulu geçerli olacak.

Konut tipleri ve fiyatlar

Projede farklı ihtiyaçlara göre 1+1 ve 2+1 konut seçenekleri sunulacak. Konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkânıyla satışa çıkarılacak. Anadolu ve İstanbul’daki fiyatlar arasında farklılık bulunuyor:

Anadolu: 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 650 bin TL’den başlıyor.

İstanbul: 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak.

Bakan Kurum, projenin Türkiye genelinde sosyal konut ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı.