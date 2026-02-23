Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda “Casperlar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilmişti. Savcılık sorgusu sonrası 17 şüpheli hakkında tutuklama, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol talep edilmişti.

14 kişi tutuklandı

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 14 kişinin tutuklanmasına karar verirken 4 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Tutuklama talep edilen şüphelilerden 2’sinin halihazırda cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri detayı

Savcılığın sevk yazısında, kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İsmail Atız’ın 3 Temmuz 2025’te Almanya’da yakalandığı ve 7 Temmuz 2025’te serbest bırakıldığı hatırlatıldı.

Tahliyesinin ardından, Almanya’da uyuşturucu ticareti bağlantılı Türk kökenli şüphelileri tutuklayan bir savcıya yönelik silahlı saldırı düzenlenebileceği yönünde ihbar alındığı bilgisine yer verildi.

Alman savcıya suikast iddiası

İddialara göre, savcının ikametine yakın bölgede Atız ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve “Hamuş” kod adını kullanan Güven Şeren gözaltına alındı.

Alman makamlarının dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemede, Atız’ın Şeren’e PolNet (Polis Bilişim Ağı) sorgu sonucunu gönderdiği tespit edildi.

Bu bilginin Türkiye’ye bildirilmesi üzerine yapılan incelemede, Şeren’in kimlik numarasının 25 Temmuz 2025’te PolNet üzerinden sorgulandığı ve sorguyu polis memuru A.A.’nın yaptığı belirlendi.

Aynı gün A.A.’nın banka hesabına şüpheli Serkan Cemal Güney tarafından 3 bin lira gönderildiği öne sürüldü.

Örgüte yasa dışı para aktarımı iddiası

Soruşturma dosyasında, Serkan Cemal Güney’in liderliğini yaptığı, İbrahim Tankoş’un yöneticiliğini üstlendiği ayrı bir yapılanmanın bulunduğu iddia edildi. Güney’in kamu görevlileri ve suç örgütü bağlantıları aracılığıyla örgüte yasa dışı para aktardığı öne sürüldü.

Dosyada ayrıca: İstanbul Havalimanı’nda görevli bir gümrük muhafaza memurunun, Sao Paulo’dan gelen yolcular aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatını teslim alarak ülkeye sokacağı,

Bakırköy Adliyesi’nde görevli zabıt katibi E.B.’ye iki kişi hakkında kırmızı bülten sorgusu yaptırıldığı,

Tankoş’un bir kişinin kimlik numarasını polis memuru E.Ç.’den temin ettiği iddialarına yer verildi.

Savcılık değerlendirmesinde, suç örgütünün kamu görevlilerinden bilgi temin ederek finans sağladığı ve bu yolla yasa dışı gelir elde ettiği ifade edildi.

Emniyet verilerinin sızdırıldığı öne sürüldü

Soruşturma dosyasına göre, adliye personeli aracılığıyla kırmızı bülten sorguları yaptırıldığı, kimlik bilgilerinin ise görevli polisler üzerinden temin edildiği iddia edildi.

Ayrıca, Europol tarafından çözümlenen ve uluslararası suç örgütlerinin uyuşturucu ticareti ile yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandığı belirtilen “SKY” adlı şifreli mesajlaşma uygulamasına ait verilerin de dosyaya girdiği bildirildi.

Türkiye bağlantılı yazışmaların bazı polis memurları tarafından örgüt yöneticilerine sızdırıldığı değerlendirildi.